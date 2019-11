Ex Ilva: trattativa in salita tra governo e Mittal. Commissari pronti a impugnare il recesso - Lunedì nuovo incontro con Conte

Ex Ilva, Provenzano: chi inquina paga, improprio parlare di scudo

La rete di fornitori pronta al ricorso legale

Le imprese fornitrici di ArcelorMittal mettono in mora la multinazionale dell'acciaio per le fatture scadute e non pagate, relative a prestazioni di lavoro nella fabbrica. Lo si è deciso in una affollata riunione delle imprese stamattina in Confindustria Taranto, guidata dal presidente Antonio Marinaro. «Lo scaduto - dichiara Pierfrancesco Lupo, avvocato di Confindustria Taranto, precisando di parlare come tecnico - vale circa 20 milioni di euro. Ma tra scaduto e in scadenza si arriva probabilmente anche a 60 milioni. Lo scaduto accertato è di 12 milioni ma ci sono anche molti imprenditori che non hanno ancora risposto».

La messa in mora, sostiene ancora Lupo, «ed eventuali azioni giudiziarie consequenziali, è sullo scaduto. Col preavviso che devono pagare alle varie scadenze. Poi si valuterà se è opportuno o meno fare azioni giudiziarie per salvaguardare quello che riguarda lo scadere». «C'è un problema gravissimo - evidenzia la parte legale di Confindustria Taranto -, e cioè che tutti questi imprenditori hanno subìto un danno che vale 150 milioni di euro che riguarda il pregresso».

Gli imprenditori, aggiunge, «potrebbero venire soddisfatti solo laddove vi sia un attivo. Noi stiamo parlando del passivo, mentre l'attivo rinviene dalla vendita dello stabilimento che vale un miliardo e 800 milioni. In realtà, se viene meno l'intervento di Mittal, quel miliardo e 800 milioni non esiste più, e questo è l'argomento più drammatico». Da aggiungere infine che sono già diverse le aziende dell'indotto-appalto che hanno chiesto di aprire la procedura di cassa integrazione perché ArcelorMittal, oltre a non pagare, ha anche bloccato ordini e lavori.

Per approfondire:

