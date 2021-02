Ex Ilva, tregua finita: saltato il tavolo tra sidacati e ArcelorMittal

2' di lettura

La tregua è durata poco. A Taranto ArcelorMittal Italia e sindacati sono di nuovo ai ferri corti. La trattativa avviata mercoledì 10 febbraio per l'approfondimento del piano industriale area per area, si è subito interrotta. I sindacalisti hanno lasciato il tavolo e promosso 24 ore di sciopero per il 24 febbraio. La protesta è di Fim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl.

Invitalia assente al tavolo

Lo strappo si è consumato col soggetto privato perché quello pubblico (Invitalia), che pure fa parte della nuova società, non era presente al tavolo e non sta ancora esercitando il suo ruolo nell’ambito della governance paritaria prevista dall’accordo del 10 dicembre tra le parti, approvato dalla UE.

Loading...

Da Taranto sarebbe dovuta partire la discussione sito per sito anche per affrontare il nodo della forza lavoro da impiegare nell’avanzamento del nuovo piano industriale che ha come traguardo il 2025 con 8 milioni di tonnellate di acciaio. Prima, però, ci sarà una transizione fatta di cassa integrazione e di produzione in graduale risalita negli anni.

Le preoccupazioni del sindacato

La discussione, che sarebbe dovuta proseguire sino a lunedì 15 febbraio, si è però bloccata al primissimo step. I sindacati lamentano mancate risposte di ArcelorMittal su temi ritenuti fondamentali. Si parte dal ruolo del socio pubblico, Invitalia, che «resta determinante soprattutto per il futuro di migliaia di lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria». Sono i 1.600 in cassa integrazione straordinaria da novembre 2018, che l’accordo al Mise dello stesso anno prevedeva di ricollocare mentre quello di dicembre 2020 non tiene più presenti. Altra richiesta, «ammortizzatori sociali speciali per l’intero periodo previsto dal piano industriale con l’introduzione dell’integrazione salariale».

Si chiede un rafforzamento economico della cig, tema sul quale ArcelorMittal ha rinviato all’azionista pubblico. Chiesta, inoltre, la ripresa della «quota di rimpiazzo» del personale perché, dicono i sindacati, «è inammissibile» che l’azienda metta «in cassa integrazione gli operatori che fanno parte dell’organico tecnologico». Ma questa rivendicazione l’azienda l’ha definita «un costo che non possiamo sostenere». Per i sindacati, invece, è «una modifica organizzativa unilaterale da parte dell’azienda che comporterebbe di fatto un esubero strutturale».