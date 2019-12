Ex Ilva, verso una newco a partecipazione pubblica per il rilancio verde

Per il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli alla fine «soltanto per meno di un terzo la produzione sarà legata all’utilizzo del carbone». La composizione della Newco sarà definita in queste settimane; anche in questo caso si prevede la creazione di una società mista, con il coinvolgimento dei privati, in primis i produttori di acciaio (tra i quali si fa il nome del gruppo Arvedi) e di partecipate pubbliche. Tra queste ci sarebbe l’opzione Invitalia mentre Snam conferma di essere impegnata solo sugli investimenti sul territorio finalizzati alla transizione energetica e di poter svolgere un ruolo di consulenza su forniture e prezzi del gas. A questo proposito la Newco potrebbe anche rifornirsi di gas proveniente attraverso il gasdotto Tap che sarà operativo entro fine 2020 con punto di approdo proprio in Puglia.

Il nuovo piano industriale dovrà fornire dettagli anche sui livelli di occupazione nel periodo di esecuzione del piano stesso: «Per raggiungere tali livelli, tutte le parti che hanno firmato l’accordo sindacale del settembre 2018 - si legge nel testo - dovranno, dal giorno in cui sarà firmato un nuovo accordo, aderire a una nuova intesa sindacale che rispetti i termini del piano». È questo un fattore di rischio, visto che il sindacato lamenta l’esclusione dal tavolo negoziale e minaccia di non avallare alcun accordo che preveda esuberi. Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm richiamano l’accordo del 6 settembre 2018 avallato dai lavoratori.

Usa parole dure il leader della Uilm, Rocco Palombella per commentare il preaccordo: «È stato un percorso inedito e di un’inaudita gravità che non ha visto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali - sostiene -. Chiediamo un incontro immediato». Nei piani dell’esecutivo una parte degli esuberi sarà coperta da esodi incentivati, un’altra da ammortizzatori sociali per essere poi riassorbita dalla Newco o da investimenti delle partecipate sul territorio. Nel decreto Taranto, il cui via libera era atteso ieri ma è slittato a gennaio (per problemi di coperture) è istituito un fondo da 50 milioni per riqualificare il personale in amministrazione straordinaria, che potrà usufruire dell’assegno di ricollocazione, con sgravi triennali al 100% per le imprese che li assumeranno.

