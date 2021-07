Ex Macello Milano, vince il progetto di Redo sgr: verde, affitti low cost e il nuovo Ied

Nuova vita per l'ex Macello Milano

Il nuovo ateneo dello IED, infatti, insieme al POD, il nuovo Science&Art district dedicato alla divulgazione delle competenze STEAM (science, technology, engineering, art and mathematics) e delle competenze del futuro, animerà la vita dei cittadini con un palinsesto di iniziative e usi temporanei dedicati alla cultura, alla creatività e alla solidarietà, tenendo insieme proposte culturali di carattere internazionali con la valorizzazione delle esperienze vivaci e originali portate avanti dalle tante realtà del territorio. Studenti e residenti saranno i city makers che renderanno Aria una nuova meta urbana: luoghi di lavoro, di produzione e fruizione di servizi: un abitare sostenibile basato sulle esperienze inclusive e innovative di coabitazione e usi temporanei collaborativi.

Mix di funzioni e green

Unica, inclusiva e sostenibile. Questi i tre concetti che raccontano la storia del nuovo Macello di Milano: un laboratorio di rigenerazione urbana che si propone come modello per quel tema delle infrastrutture sociali sottolineato anche dal Pnrr. «Il recupero degli edifici storici va ben oltre le richieste della Sovrintendenza» ribadiscono i progettisti e Fabio Carlozzo, Ad di Redo sgr, e crea un luogo fondato sull’heritage e sull’economia circolare del costruito. Case ma anche servizi, uffici, laboratori artigianali, fab-lab, coworking, spazi formativi dedicati all'avvio professionale. Ma anche luoghi di incontro per le associazioni del territorio, spazi dedicati per la costruzione di un tessuto relazionale aperto, sicuro e solidale sia per i nuovi abitanti che per quanti vivono nel quartiere Molise-Calvairate, Ortomercato e Porta Vittoria.

«Aria sarà la prima area carbon negative di Milano – raccontano i progettisti – grazie ad una fornitura di energia termica e frigorifera all'intero distretto full electric e ad alta efficienza mediante l’innovativa tecnologia ectogridTM ed al fotovoltaico delle comunità energetiche rinnovabili che, producendo più energia elettrica rinnovabile di quanta consumata dal distretto, sottrarrà CO2eq dal bilancio di emissioni del resto della città». Aria certificherà LEED Gold gli edifici, LEED for Cities & Communities il masterplan e valuterà con ReSMART Index le soluzioni intelligenti integrate.Il verde sarà lo spazio connettivo delle nuove funzioni insediate: da recinto chiuso a meta di esplorazione. Sono oltre 29.700 i mq di progetto dedicati a parco urbano con 2000 alberi; il 96% degli alberi in sito sarà conservato.

Milano che cambia

Redo, attraverso la voce del suo ad Fabio Carlozzo, ha anticipato l’impegno ad «estendere la rigenerazione all’area delle Palazzine Liberty (altra area di Reinventing Cities che non è stata assegnata per mancanza di proposte in seconda fase). Ci stiamo lavorando e faremo una proposta per la città su questo tema».

Da Lambrate a Bovisa, da Crescenzago a Piazzale Loreto. E ora l’Ex macello. Si conclude con questa aggiudicazione la seconda edizione di Reinveging Cities a Milano. «Tutta la strategia di Milano 2030 – racconta Simona Collarini, direttore dell’Urbanistica del Comune di Milano – è basata sul rigenerare impianti e strutture. E l’ex macello si inserisce in questo quadro, la rigenerazione di quest’area non si fermerà all’ex Macello ma si allargherà all’ambito urbano di riferimento a partire dalla riqualificazione dei mercati generali di Sogemi».