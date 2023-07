Ex Whirlpool, Tea Tek accelera sul rilancio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Costituita la newco controllata dalla campana Tea Tek che realizzerà l’investimento per la reindustrializzazione della fabbrica ex Whirlpool di Napoli. Italian Green Factory – questo il suo nome – dovrà progettare, realizzare, produrre nel nuovo sito industriale in cui sono previsti investimenti tra i 25 e i 28 milioni di euro e in cui saranno assunti tutti i 310 ex dipendenti Whirlpool oltre a circa 16 giovani donne.

«Sarà la fabbrica verde di Napoli, un luogo dove l’innovazione sarà l’elemento cruciale per il reshoring della filiera produttiva della transizione ecologica. Un tema centrale per il futuro del Paese e dell’Europa. Riorganizzeremo gli spazi della fabbrica, puntando al massimo della sicurezza per tutti, e riassumeremo tutti i 310 lavoratori. La fabbrica sarà sostenibile moderna e nuova», afferma in una nota Felice Granisso, amministratore delegato di Tea Tek Group.

Le prossime, rileva, «saranno giornate importanti e impegnative. Ora che abbiamo costituito la newco attendiamo la convocazione da parte del Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ci segue e sta supportando costantemente l’operazione. Poi ci sarà l'incontro con le organizzazioni sindacali, che è già in agenda per il 26 luglio».

C’è comunque ancora attesa. Nella newco, infatti, dovrebbe entrare, con una partecipazione azionaria minoritaria, Invitalia da cui si attende anche un sostegno finanziario a valere sul Fondo di solidarietà per le imprese in crisi da ristrutturare. L’incontro con i vertici della società pubblica avrebbe dovuto avvenire a inizio luglio, a quanto risulta, ma è slittato. In ogni caso è atteso. È previsto insomma un incontro a Roma per sciogliere i nodi amministrativi e legali ancora sul tavolo.

La società campana conta di completare la riqualificazione del sito di via Argine al massimo in 24 mesi. Intanto, avendo necessità di avviare la produzione per far fronte a una domanda in forte crescita, la famiglia Granisso che è titolare al 100% di Tea Tek, sta anche valutando di attivare la produzione in altre aree.