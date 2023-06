EX30, taglia small e autonomia maxi Ecco il suv elettrico Volvo per la città

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il futuro del marchio Volvo? Esclusivamente elettrico. Oggi questa affermazione è diventata praticamente uno standard tra tutti i costruttori, ma non lo era nel 2019 quando il marchio svedese annunciò la sua svolta green. Con il debutto della nuova EX30 continua, infatti, il rinnovamento 100% elettrico della gamma con un modello pronto a diventare una “spina nel fianco” per molti concorrenti premium e non solo. Il motivo? È un suv compatto lungo solamente 4,23 metri, a bordo ospita fino a cinque persone, arriva a 480 chilometri di autonomia, tecnologico a bordo ma senza inutili orpelli e soprattutto con un prezzo di listino a partire da 35.900 euro.

Senza scomodare le riduzioni di prezzo effettuate da Tesla, la cifra necessaria per acquistare una EX30 potrebbe incidere sui listini dei pochi co oncorrenti anche generalisti come la Opel Mokka commercializzata a 38.700 euro (con meno potenza e autonomia). Vista dal vivo in occasione del debutto mondiale a Milano, la novità svedese convince a partire dall'estetica azzeccata che ripropone in chiave ridotta le linee già viste sul maxi suv EX90. Costruita sulla piattaforma nativa elettrica Sea (Sustainable experience architecture) prodotta dal gruppo Geely (proprietaria di Volvo) e già utilizzata dalla Smart #1, è offerta in abbinamento a tre allestimenti e tre versioni a partire dalla single motor a trazione posteriore con batteria da 51 kWh al Litio Ferro Fosfato (Lfp), 200 kW di potenza (272 cv), autonomia fino a 344 km e ricarica in corrente continua fino a 150 kW e in alternata fino a 11 kW.

Volvo EX30 - Lo stile esterno è una evoluzione del tradizionale design Volvo

Stesse caratteristiche per la single motor extended range che porta l'autonomia a 480 km grazie alla batteria (Nichel, Manganese, Cobalto da 69 kWh lordi (64 kWh netti) e la potenza di ricarica in corrente continua a 175 kW e 22 kW in alternata. Al vertice dell'offerta la Volvo EX30 Twin Motor Performance a trazione integrale, con batteria da 69 kWh, 315 kW di potenza (428 cv), 460 km di autonomia, 0/100 km/h in 3.6” e ricarica in corrente continua fino a 175 kW e 22 kW in alternata.

A bordo arriva uno stile completamente nuovo, con la plancia caratterizzata dalla sola presenza del grande schermo da 12.3” da cui gestire il sistema d'infotainment con Google integrato, inclusi Google Assistant, Google Maps e Google Play Store. Dotato di connettività 5G e aggiornamenti OtA (Over The Air), è compatibile con Apple CarPlay wireless. Altra novità arriva dalla grande soundbar harman/kardon al posto del tradizionale impianto audio.

Volvo EX30 - Gli interni sono caratterizzati dal minimalismo tecnologico

Come tradizione la sicurezza è di riferimento. Tra le varie tecnologie, incluse in un pacchetto Adas di secondo livello avanzato, è presente un sistema per aiutare a impedire a guidatore e passeggeri di aprire la portiera mentre un ciclista sopraggiunge. Sul fronte della sostenibilità, Intervenendo sulle emissioni nell'intero ciclo di produzione e di vita della EX30, Volvo ha ridotto la sua impronta di carbonio complessiva su 200.000 km di guida a meno di 30 tonnellate. Il nuovo modello è realizzato con largo uso di materiali riciclati, dall'alluminio alle plastiche. Tre gli allestimenti previsti a partire da Core dove non mancano luci full led, cruise control adattivo attivo fino ai 155 km/h, cerchi da 18”, Adas di livello 2, monitor centrale da 12,3 con sistema operativo Google, connettività 5G, clima monozona, telecamera anteriore e posteriore e caricatore di bordo da 11 kW. La Plus aggiunge chiave digitale, park assist anteriore e posteriore, Pilot Assist con cruise control adattivo e steering assist, impianto audio Harman Kardon, clima bizona, portellone elettrico, specchietto retrovisore antiabbagliamento automatico. Chiude l'allestimento Ultra con cerchi da 19”, tetto panoramico, sedili anteriori a regolazione elettrica, telecamera a 360° con vista 3D, Park Pilot Assist, frenata automatica posteriore e caricatore di bordo da 22 kW.