Executive search: qualche consiglio pratico per farsi notare

Secondo un recente studio l’Executive Search è in crescita a livello globale, con un aumento del 12% nel numero di società di Executive Search operanti a livello internazionale. Inoltre, lo studio ha rilevato che il settore dei servizi finanziari è stato il più attivo nel ricorso ai servizi di Executive Search, seguito da tecnologia, media e intrattenimento. Il mercato più attivo è quello Asia-Pacifico seguito da Nord America e Europa.

Secondo le stime, il mercato globale dell’Executive Search dovrebbe continuare a crescere a un tasso del 6% all’anno nei prossimi tre anni, con una maggiore domanda di servizi di alta qualità da parte delle aziende in rapida espansione. Inoltre c’è una forte domanda di candidati con competenze digitali e di leadership, con un aumento del 20% nel numero di posizioni aperte per dirigenti con competenze digitali rispetto all’anno precedente.

Ma cos’è esattamente l’Executive Search? Noto anche come ricerca di dirigenti, è un servizio professionale che aiuta le aziende a trovare e a selezionare dirigenti altamente qualificati per posizioni di alto livello all’interno di un’organizzazione. I professionisti dell’Executive Search, noti anche come Head Hunters, “Cacciatori di Teste”, utilizzano diverse tecniche per trovare i candidati più adatti per le posizioni aperte, come la ricerca online, il networking e il referral.

Una volta trovati i candidati, gli Head Hunters valutano le loro competenze, le esperienze lavorative e le qualifiche per determinare se sono adatti per la posizione aperta dalle loro aziende clienti che, spesso, ricorrono all’Executive Search quando hanno bisogno di trovare candidati altamente qualificati per posizioni aperte difficili da soddisfare o quando hanno bisogno di dirigenti con competenze specifiche.

L’Executive Search è un modo efficace per trovare i migliori talenti e assicurarsi che l’azienda abbia le persone giuste al posto giusto, per riuscire a raggiungere i suoi obiettivi a lungo termine.