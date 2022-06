Exit poll: Bucci e Lagalla vincono a Genova e Palermo. Centrodestra con Biondi avanti anche a L’Aquila, Tommasi (centrosinistra) a Verona

Lamorgese: gravissima assenza presidenti seggio a Palermo



Il voto si è aperto regolarmente in tutta Italia, unica situazione di criticità a Palermo, dove in una cinquantina di sezioni elettorali mancavano i presidenti per insediare il seggio, con gli scrutatori in attesa.

Intorno a mezzogiorno sono stati nominati gli ultimi 13 presidenti di sezione. Le operazioni di voto sono ora regolari in tutte le 600 sezioni cittadine. Anche perché i seggi non costituiti a Palermo per la rinuncia dei presidenti - e che non sono stati sostituiti - sono stati accorpati alle sezioni già operanti dove è in corso la votazione.

Nel frattempo l'amministrazione comunale ha inviato «gli atti alla Procura della Repubblica per l'accertamento di responsabilità di natura penale», dopo le molte rinunce di soggetti nominati a svolgere la funzione di presidenti del seggio. «È gravissimo che a Palermo, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l'insediamento, ovvero abbia rinunciato all'incarico, ritardando l'avvio delle operazioni di voto. Un tale atteggiamento esprime una assoluta mancanza di rispetto per le Istituzioni e per i cittadini» ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

I ritardi nell'avvio delle operazioni elettorali in decine di seggi hanno indotto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a chiedere al Ministro dell'Interno di «valutare l'opportunità di autorizzare il prolungamento dell'apertura dei seggi elettorali, nella sola città di Palermo, fino alle ore 14 di domani, lunedì 13 giugno». Dal Viminale è stata chiarita l'impossibilità , a norma vigente, di cambiare in corsa gli orari di apertura dei seggi. Tuttavia, nei seggi aperti in ritardo, gli elettori che si troveranno in fila alla chiusure dei seggi potranno votare oltre le 23.