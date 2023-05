Comunali, exit poll solo in Sicilia: centrodestra avanti a Catania e Trapani. Verso vittoria anche a Brindisi, Massa e Pisa. Vicenza passa al centrosinistra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Seggi chiusi oggi alle 15 per ballottaggio in 41 Comuni fra i quali 7 capoluoghi di provincia (al primo turno il centrodestra ha vinto in quattro capoluoghi, il centrosinistra in due). Si è votato anche in Sicilia per il primo turno in 128 Comuni (quattro le grandi città alle urne: Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa). E in Sardegna per 171 comuni. Con eventuale ballottaggio nelle città sopra i 15mila abitanti in programma l'11 e 12 giugno.

Ballottaggi, affluenza al 49,9%, in calo

Affluenza in calo alle ore 15 per i ballottaggi nei 7 capoluoghi e 34 comuni della Pensioloa dove si è votato: a scrutinio quasi ultimato il dato è del è 49,9%, in calo rispetto al primo turno (58,8%). Lo comunica il sito del Viminale. In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 comuni, l’affluenza alle ore 15 (114 sezioni su 171) è del 66,5% (65,9% alle precedenti comunali).

Exit poll Catania, Trantino in testa con 56-60%

Alle elezioni comunali di Catania il candidato del centrodestra Enrico Tarantino è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%

Exit poll Trapani, Miceli in testa con 42-46%

Alle elezioni comunali di Trapani il candidato del centrodestra Maurizio Miceli è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 42% e il 46%. Segue, al secondo posto, il sindaco uscente Giacomo Tranchida - candidato del centrosinistra - con una forbice tra il 38% e il 42%.

Exit poll Siracusa, Messina in testa con 24-28%

A Siracusa il candidato del centrodestra Ferdinando Messina è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 24% e il 28%. Segue, al secondo posto, la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta con una forbice tra il 23% e il 27%. Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%.