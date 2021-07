Exit per Spinup, la media tech company napoletana passa nelle mani di CloudCare

1' di lettura

È ufficiale da ieri 13 luglio, con la regia della società di consulenza Blue Ocean Finance, il closing dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Spinup da parte di CloudCare, società (con sede a Novara) specializzata nel campo del marketing digitale e delle vendite online nei settori telcos, energy e assicurativo e partecipata dal fondo di investimento internazionale Investcorp.

Per la media tech company napoletana attiva nel campo della lead generation è quindi arrivato il momento del passaggio di mano delle quote societarie a soli quattro anni dalla costituzione dell'azienda e dopo un esercizio 2020 che si è chiuso con un fatturato superiore ai 4 milioni di euro (rispetto agli 1,47 milioni del 2019) e un tasso di crescita composito annuo del volume d'affari del 127% nel triennio 2018-2020. L'operazione, come si legge in una nota, garantirà in ogni caso continuità nella gestione operativa della startup nel rispetto del piano industriale in essere, con Antonio Romano che continuerà a guidare Spinup nel ruolo di Amministratore Delegato e la conferma dell'intera squadra di management.

Alla base del deal, spiegano i portavoce delle due aziende, vi è la possibilità di realizzare diverse sinergie tra le soluzioni di Spinup, focalizzate soprattutto sulla fase iniziale di generazione di nuovi prospect, e quelle di CloudCare, che invece intervengono sui processi end to end delle web sales. L'obiettivo è quello di dare vita al primo acceleratore di “digital customer acquisition & care” in Italia, attivo a 360 gradi per l'acquisizione e la gestione del cliente digitale.





