«Exor, cassa da 2,2 miliardi. Juve, nessuna avance dai fondi»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il ceo di Exor John Elkann mette in fila i risultati e le sfide di un anno che definisce «forte» per la holding controllata dalla famiglia Agnelli, durante l’Investor day organizzato al Lingotto. Un anno in cui, ricorda Elkann, «stiamo ottenendo risultati nonostante il contesto difficile», con un debito ridotto a tre miliardi e mezzo grazie anche al piano di buyback – a quota 750 milioni sul miliardo annunciato al mercato – che è valso un miglior rating espresso da S&P, da BBB+ a A- e che ha visto un incremento della partecipazione della Giovanni Agnelli Bv.

Le sfide sono quelle industriali, a cominciare dalla soluzione per i problemi che gravano su Philips, ultimo e più importante investimento di Exor, diventato il primo azionista della società attiva nell’healthcare. Accanto alle sfide sportive, di Ferrari e Juventus, società che ha ricevuto un aumento di capitale da 200 milioni e per la quale, assicura Elkann, «non siamo stati avvicinati e non abbiamo avvicinato fondi».

Loading...

Il focus

Healthcare, lusso e tecnologia, ribadisce il ceo, sono i tre settori prioritari a cui il Gruppo continua a guardare. «Continueremo ad esplorare nuove opportunità» chiarisce John Elkann in conferenza stampa. Il capitolo investimenti dunque è aperto, con ancora 2,2 miliardi di cash, di cui 1,7 miliardi già allocati e ancora mezzo miliardo disponibile. Quanto alla mossa su Philips – 2,8 miliardi il valore del deal per acquisire una quota del 15%, operazione chiusa ad agosto scorso – Elkann si dice convinto che «la società potrà risolvere i suoi problemi. L’amministratore delegato la presentato a inizio anno un piano ambizioso e nel 2023 la società sta performando bene, come emerge dai dati del terzo trimestre». Poi, sulla possibilità di salire ulteriormente dal 15 al 20%, Elkann ha risposto con una battuta: «Non è ancora scesa abbastanza in borsa da poterci permettere di acquisire altre quote».

I big player

I quattro big player in pancia a Exor – Stellantis, Ferrari, Cnh Industrial e Philips – pesano per l’86% del valore (Gross Asset Value). Sulle prospettive industriali dell’auto, in particolare, riferendosi al tavolo in programma al ministero delle Imprese e del Made in Italy il prossimo 6 dicembre, Elkann fa riferimento a quanto fatto a Torino, con l’hub dedicato alla Circular Economy, «dove grazie alla collaborazione con le istituzioni locali siamo riusciti a fare sistema e ad avviare nuove attività a Mirafiori. Questo il mio auspicio anche per il tavolo nazionale».

Il venture capital

Durante l’Investor day e l’incontro con i giornalisti il ceo di Exor ha fatto il punto sulle attività del Gruppo in veste di investitore nel venture, con Exor Ventures e il nuovo veicolo Lingotto. In questo contesto Elkann rivendica la crescita del programma Vento, capitolo italiano di Exor Ventures, destinato alle start up – «siamo orgogliosi del fatto che Vento sia diventata una delle realtà più importanti del panorama finanziario per qualità e quantità degli investimenti» - e l’interesse suscitato sul mercato da Lingotto, gestore di investimenti alternativi indipendente nato nel corso del 2023, al 100% in capo a Exor ma con la metà dei capitali forniti da Covea. «Stiamo riscontrando molto interesse da parte di investitori terzi verso i vari fondi di Lingotto. Vogliamo però essere molto selettivi e nel corso del 2024 inizieremo a guardare tra quelli che sono interessati e selezioneremo le realtà più compatibili con quello che vogliamo fare». Lingotto attualmente ha asset gestiti per 4,5 miliardi di dollari con circa 40 investimenti.