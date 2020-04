Exor prende il controllo di Gedi, Verdelli lascia la direzione di Repubblica Maurizio Molinari alla direzione di Repubblica. Alla Stampa arriva Massimo Giannini. John Elkann nuovo presidente di Andrea Biondi

(REUTERS)

«Le decisioni che abbiamo preso oggi definiscono le basi di un'organizzazione chiara e coesa, premessa indispensabile per raggiungere i traguardi ambiziosi che». Così John Elkhann, nuovo presidente Gedi, ha commentato le nomine seguite al perfezionamento del passaggio ad Exor del 43,78% del gruppo editoriale Gedi, ceduto da Cir per 102,4 milioni.

Ad acquisire la quota è la società di nuova costituzione, interamente detenuta da Exor, Giano Holding, che è ora tenuta a promuovere una offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Gedi in circolazione al medesimo prezzo dell'operazione, pari a 0,46 euro per azione.

Exor salirà, tramite Giano Holding, al 60,9% del capitale sociale di Gedi ed al 63,21% dei diritti di voto. Rileverà un 5,06% dalla Mercurio della famiglia Perrone e un 6,07% dalla famiglia Caracciolo, al medesimo prezzo. Cir e Mercurio resteranno azionisti in Giano Holding con una quota del 5% ciascuno.

A completare la quota con cui la società creata da Exor per l'operazione, Giano Holding, controllerà il gruppo editoriale Gedi (60,9% e 63,21%) sarà anche il 5,99% che era già detenuto da Exor e che sarà portato in adesione all'opa obbligatoria che Giano Holding è tenuta a promuovere sulle restanti azioni in circolazione.

Sempre oggi Exor e Cir hanno risolto consensualmente il patto parasociale relativo a Gedi sottoscritto il 30 luglio 2016. Al perfezionamento dell'ingresso di Cir e Mercurio nel capitale sociale di Giano Holding entreranno inoltre in vigore patti parasociali e accordi di put & call stipulati oggi tra Exor e Cir, da un lato, e tra Exor e Mercurio, dall'altro.