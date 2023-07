Experimental, prima mondiale all’IAA per la visionaria concept Opel

Ascolta la versione audio dell'articolo

Opel ha svelato il nome della sua nuova concept car: Opel Experimental. Il marchio tedesco renderà noti maggiori dettagli nelle prossime settimane, prima di presentare la Opel Experimental a un pubblico internazionale in occasione dell'IAA Mobility di Monaco, in programma dal 5 al 10 settembre 2023.

Florian Huettl, CEO di Opel, ha dichiarato che come indica il nome, l'Opel Experimental rappresenterà una chiara prospettiva per il marchio e non solo per una gamma di nuove vetture. Mostra la direzione che il marchio tedesco intraprenderà nei prossimi anni e influenzerà tutte le future generazioni di modelli.

La Opel Experimental rappresenta anche la fase successiva dell'evoluzione della filosofia di design “Bold and Pure”, acclamata dalla critica e vista per la prima volta sulla Opel GT X Experimental. La nuova concept car riflette l'ulteriore perfezionamento del marchio in seno a Stellantis, che dà nuova vita ai pilastri “Detox”, “Modern German” e “Greenovation” del marchio.

Inoltre, l’ultima creazione del Centro Design di Rüsselsheim sarà la prima Opel a sfoggiare con orgoglio il nuovo “Blitz” Opel, presentato di recente. Il nuovo “Blitz”, più nitido e deciso, è posizionato in primo piano al centro della bussola, che è il principio grafico chiave di Opel e la colonna portante degli elementi di design dell'anteriore, del posteriore e degli interni.La Opel Experimental continua la lunga tradizione di successo delle concept car “made in Rüsselsheim”, una tradizione iniziata nel 1965 quando Opel divenne il primo marchio europeo a presentare uno studio di design con la leggendaria Opel Experimental GT.