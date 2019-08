Expo 2020 Dubai, arriva il bando per costruire il padiglione italiano di Laura Cavestri

Approvato il progetto, scatta ora la fase dei bandi di gara.

Lanciata ieri sera la procedura di gara internazionale per la costruzione e l’allestimento del Padiglione italiano che sorgerà nel sito di Expo2020 Dubai – l’Esposizione universale successiva a quella del 2015 a Milano – che si aprirà negli Emirati Arabi Uniti il 20 ottobre 2020 per concludersi il 10 aprile 2021. Lo ha reso noto, ieri, un comunicato del Commissariato generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai.

La gara

La procedura di gara – che si concluderà in ottobre con l’assegnazione dell’appalto – con base d’asta di 14,4 milioni di euro e un valore massimo di 26 milioni, è indetta da Invitalia, quale Centrale di committenza, per conto del Commissariato per la partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai, che agisce come Stazione appaltante.

Il lotto scelto per la realizzazione del Padiglione Italia ha una superficie totale di 3.420 metri quadri e permetterà la realizzazione di un edificio con impronta a terra massima pari a 2.457 metri, per un’altezza di 27 metri, e una superficie lorda complessiva massima pari a 7.182 metri quadri.