Expo 2030: 7 italiani su 10 tifano per Roma

“E' un giorno molto significativo per la candidatura di Roma a Expo 2030. Segniamo un punto di svolta, perché avviamo finalmente un lavoro che assume un rilievo pubblico, attraverso una presentazione fondamentale per il Paese” - ha dichiarato Giampiero Massolo, presidente del Comitato Promotore di Expo 2030. “Non possiamo tuttavia svelare il progetto che abbiamo ideato, perché lo presenteremo ufficialmente il 7 settembre. Ma a partire da qui diamo il via a una campagna che dobbiamo rendere tutti virale, popolare e sentita. Bisogna supportare un’iniziativa che deve venire dal basso, in condivisione con autorità, Comune, Regione, governo e privati. Il 2030 non è una scadenza per Roma, ma per l'Italia. A confortarci i risultati di uno studio, che mostra come 7 italiani su 10 siano contenti che la Capitale possa ospitare Expo. Oltre il 40%, infatti, è a conoscenza della proposta e la apprezza; percentuale che sale al 57% tra i romani. Non è poco e dobbiamo proseguire su questa strada.”

“Sulla candidatura di Roma a Expo 2030, la Camera di Commercio di Roma garantisce il suo massimo impegno per assicurare che questo importante appuntamento internazionale diventi patrimonio della città. L'eventuale aggiudicazione – ha spiegato Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - avrebbe un impatto notevole, in termini economici e di relazioni internazionali, sia per Roma che per l'Italia. Expo è un'occasione da cogliere al meglio per mettere in atto una trasformazione virtuosa e capace di rendere il nostro sistema produttivo più innovativo, competitivo e inclusivo”..

In contemporanea si sono aperti i cinque tavoli tematici, durante i quali sono emerse riflessioni e proposte per analizzare da un lato le criticità (più o meno evidenti) e dall'altro lato per trovare soluzioni concrete capaci di traghettare Roma verso le sfide future.

Una Roma inaspettatamente moderna, dinamica e innovativa, dove le startup sono arrivate a essere oltre 1.400. Ma anche una Roma multietnica, in cui 1 cittadino su 4 è straniero o figlio di stranieri. In questo contesto Expo si rivela un'occasione unica per attrarre giovani talenti e nuove realtà ad alto potenziale tecnologico.

È questa la fotografia scattata al tavolo “Sviluppo, Università e Innovazione”, ospitato dalla Casa delle Tecnologie Emergenti (Stazione Tiburtina). Il dibattito ha visto l'illustrazione dei temi di EXPO da parte della Vicepresidente del Comitato Roma Expo 2030, Lavinia Biagiotti Cigna ed è stato presieduto dall'Assessora comunale alle Attività produttive e pari opportunità, Monica Lucarelli. Presenti anche esponenti del mondo imprenditoriale, commerciale, sindacale e accademico.