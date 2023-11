Expo 2030, vince Riad: Roma terza con 17 voti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Roma è fuori da Expo con appena 17 voti. Riad è la candidata che ha vinto con 119 voti dall’Assemblea generale del Bie . Busan ha ottenuto 29 voti.

Cori da stadio all’arrivo dei delegati

I 182 delegati arrivati al Palais des Congrès di Issy-les-Moulineaux per votare la città che ospiterà Expo 2030 sono passati tra due ali di folla che, fuori da ogni regola, ha cercato di portarli dalla propria parte e convincerli a votare per Riad o per Busan. Più numerosi i sostenitori dei sauditi, che hanno accolto uno per uno i delegati cercando di accompagnarli fino all’ingresso della sala delle votazioni prendendoli addirittura sottobraccio. Molto chiassosi anche i sudcoreani, che gridano “Busan, Busan” e - fuori dal palazzo - hanno persino intonato una surreale versione di “Champs-Elysées” in coreano

Al primo turno necessari due terzi dei voti

L’appuntamento, secondo le stime contenute nel dossier di candidatura di Roma, valeva per la Capitale 50,6 miliardi di euro, con la creazione di 11mila nuove aziende e 300mila posti di lavoro. Al primo turno è necessaria la maggioranza dei due terzi, quindi 120 voti, se nessuno la ottiene, si andrà al ballottaggio fra le prime due. Vince la città che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Expo, Meloni: con Roma portiamo la storia nel futuro

«Scegli Roma, portiamo la storia nel futuro!». Così la premier, Giorgia Meloni, nel videomessaggio rivolto ai delegati del Bureau International des Expositions (Bie) riunite oggi a Issy-Les-Moulineaux, alle porte di Parigi, per scegliere la città ospite di Expo 2030.

A palazzo Congressi Gualtieri e le testimonial

A Parigi, in testa alla delegazione italiana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con il il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Emozionatissime Sabrina Impacciatore e Bebe Vio, due delle tre donne scelte dal Comitato promotore di Roma come testimonial per la giornata decisiva (la terza è la produttrice, attrice e attivista per i diritti umani e ambasciatrice Unicef Trudy Styler). «Siamo qui per la vittoria - dice Impacciatore - è molto difficile ma ce la possiamo fare, lotteremo fino all’ultimo respiro». «Ho vissuto a Venezia - dice Bebe Vio - ma Roma mi è entrata nel cuore con la sua bellezza. Oggi lottiamo anche per l’Italia e le sue bellezze, per il Mediterraneo»