Expo 2030, domani il voto a Parigi. Roma spera nel ballottaggio con Riyad

Il grande giorno è arrivato. Mancano 24 ore al voto a Parigi dell’assemblea dei 182 delegati del Bureau International des Expositions che domani, martedì 28 novembre, entro le 17 dovranno decidere quale città tra Roma, Riyad (Arabia Saudita) e Busan (Corea del Sud) si aggiudicherà l’Expo 2030. Un appuntamento dall’esito niente affatto scontato che per la Capitale, secondo le stime contenute nel dossier di candidatura, vale 50,6 miliardi di euro, con la creazione di 11mila nuove aziende e 300mila posti di lavoro.

La scommessa di Roma, tra i due Giubilei

L’Expo a Roma permetterebbe di chiudere in bellezza, triangolando, il periodo magico che va dal Giubileo ordinario del 2025 a quello straordinario del 2033. Un susseguirsi di grandi eventi che dovrebbero portare ciascuno nella Capitale più di 30 milioni di visitatori da tutto il mondo. E che potrebbero cambiare volto alla città, aggiungendo ai quasi 4 miliardi di euro di opere previste per l’Anno Santo che si aprirà il 24 dicembre 2024 i cantieri immaginati per l’Esposizione nel progetto “Persone e territori”: il sito espositivo di Tor Vergata, con la completa riqualificazione delle Vele di Calatrava, la grande incompiuta dei Mondiali di nuoto del 2009, e un itinerario che si snoda dall’Appia Antica al centro storico, con un grande parco solare urbano e la valorizzazione in chiave green di percorsi e monumenti. All’insegna della sostenibilità.

La contesa con Busan per il secondo posto

Che Riyad vanti il maggior numero di consensi è cosa nota, grazie anche alla potenza di fuoco che ha potuto sfoderare in campagna elettorale grazie agli ingenti investimenti sauditi per il piano Vision 2030 di diversificazione dell’economia dal petrolio. In tempi di crisi energetica, l’attrattività dell’Arabia è imbattibile. È però ritenuto quasi impossibile dagli osservatori italiani che la città possa sbaragliare le rivali al primo turno: dovrebbe avere la maggioranza qualificata di due terzi dei consensi, ossia 121 voti. Per questo le speranze di Roma si concentrano sul secondo posto: spuntarla su Busan significherebbe restare in gara e giocarsela con l’Arabia Saudita fino all’ultimo voto. Anche se la coreana, negli ultimi mesi, sembra aver scalato diverse posizioni, complice il sostegno massiccio delle grandi aziende.

Tajani: «Partita molto difficile, incrociamo le dita»

Al momento a Roma vige la massima cautela, tanto che Parigi sarebbe atteso soltanto il ministro dello Sport, Andrea Abodi. «Incrociamo le dita», dice da Barcellona, a margine del Forum dell’Unione per il Mediterraneo, il vicepremier e numero uno della Farnesina, Antonio Tajani: «Questa di Expo 2030 è una partita molto difficile: l’obiettivo è quello del ballottaggio, anche oggi ho avuto qualche messaggio positivo di qualche Paese che voterà per noi». Tajani ha citato l’Expo 2015 a Milano come fattore che non depone per Roma: «Era poco tempo fa, molti lo faranno notare, ma abbiamo un’ottima candidatura».

L’impegno di Gualtieri e delle aziende

Sono già nella Ville Lumière il presidente del Comitato promotore, Giampiero Massolo, il direttore generale Giuseppe Scognamiglio, e i rappresentanti della Fondazione Expo Roma 2030, che raduna le aziende italiane sostenitrici, a partire dal presidente Massimo Scaccabarozzi, dal Dg Lamberto Mancini e dal presidente di Unindustria, Angelo Camilli, da cui è nata nel settembre 2020 l’idea di candidare Roma. Per Camilli, che elogia la grande collaborazione istituzionale tra Governo, Regione e Comune e le opportunità per il sistema produttivo che deriverebbero da Expo, «al ballottaggio abbiamo ottime possibilità». In prima fila sarà il sindaco Roberto Gualtieri, che non smette di credere nel miracolo e ha continuato a impegnarsi fino all’ultimo, viaggiando in tutto il mondo. Da ultimo in Africa, che con i suoi 54 voti potrebbe essere l’ago della bilancia: Gualtieri è volato a inizio novembre ad Accra, in Ghana per un tour lampo nella regione del Golfo di Guinea.