Expo 2030, ecco quanto ha perso Roma con la sconfitta

Poche ore al verdetto, Abodi a Parigi

Dll’ora di pranzo la presentazione finale dei progetti delle tre candidate, poi il voto, con il verdetto atteso intorno alle 17. «È una partita molto difficile», ha detto ieri alla vigilia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, rivelando la cautela con cui il Governo attende il risultato. Presenti a Parigi per l’Esecutivo, come anticipato ieri, solo il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, e la sottosegretaria Maria Tripodi. Oltre al Comitato promotore presieduto da Giampiero Massolo, con il Dg Giuseppe Scognamiglio, ci sono il sindaco Roberto Gualtieri e la Fondazione Expo Roma 2030 presieduta da Massimo Scaccabarozzi che raduna le aziende sostenitrici, assieme al presidente di Unindustria Angelo Camilli, che per primo ha lanciato l’idea della candidatura nel 2020.

Il video di Meloni: «Scegliete Roma, la storia nel futuro»

«Un progetto che dà voce all’identità di ogni Nazione». La premier Giorgia Meloni affida a un video il suo messaggio ai delegati. «Votare per Roma oggi - spiega - significa anche creare una piattaforma per la gioventù di tutto il mondo, per studiare insieme e avviare nuove imprese insieme. Iniziative di ogni genere, start-up, nuovi progetti di ricerca, soluzioni innovative, in un formato ibrido, fisico e digitale. Votare per Roma oggi significa anche fidarsi dell'esperienza italiana nell’accogliere milioni di visitatori da tutto il mondo, ognuno di loro si sente a casa. Votare per Roma oggi significa costruire il nostro futuro insieme».

La potenza di fuoco di Riyad

La campagna elettorale di Riyad è stata aggressiva, anche in forza del programma miliardario di investimenti che l’Arabia ha messo in campo sin dal 2016 con il suo piano Vision 2030 che punta a diversificare l’economia dal petrolio. Il risultato è stato un’incetta di voti, anche tra Paesi europei di primo piano come la Francia. E nonostante a marzo fosse arrivato l’endorsement di Josep Borrell, l’Alto Rappresentante Ue per la politica estera, perché tutti gli Stati dell’Unione sostenessero la candidatura di Roma per far tornare l’Expo in Europa.

La speranza nel secondo posto per andare al ballottaggio

Che Riyad arrivi prima nessuno ha dubbi. Il tema è vedere di quanto staccherà le altre città. Perché se, come pensano tutti gli osservatori, non riuscirà a ottenere al primo turno la maggioranza qualificata di due terzi dei voti (ossia 121 consensi sul totale di 182 delegati per ciascuno dei Paesi che compongono il Bie e sono in regola con il pagamento delle quote), allora si andrà al ballottaggio con la seconda classificata. A quel punto, se e solo se Roma dovesse spuntarla su Busan, la convinzione è che avrebbe il potenziale per giocarsela, perché molti dei Paesi che avevano votato per la Corea e anche alcuni di quelli vincolati al primo turno a sostenere Riyad potrebbero sganciarsi e convergere sull’Italia. Intanto, a Palais des Congres di Issy-les-Moulineaux la tensione è altissima: secondo quanto raccolto dall’Adnkronos, rappresentanti del Comitato promotore di Riyad e di Busan sarebbero quasi venuti alle mani nel tentativo di accaparrarsi i “sì” dei delegati. Segno che la caccia è aperta fino all’ultimo istante.

