Expo 2030, gli ispettori a Roma: settimana decisiva per la candidatura della capitale

Cinque giorni decisivi per la candidatura di Roma a Expo 2030. La settimana chiave per le ambizioni della Capitale comincia martedì quando gli ispettori del Bie, il Bureau internazionale di Expo 2030, arriveranno in città: resteranno cinque giorni per valutare i “numeri” di Roma che dovrà vincere la concorrenza della saudita Riad e della sudcoreana Busan (già visitate dagli osservatori). Sul piatto un evento che potrebbe portare benefici economici attorno ai 50 miliardi di euro e 300mila posti di lavoro.

Gli incontri istituzionali

Tutte gli attori sono pronti a fare la propria parte. Gli ispettori avranno incontri istituzionali, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al governo con Giorgia Meloni e i suoi ministri. Antonio Tajani (Esteri), Matteo Salvini (Infrastrutture), Adolfo Urso (Made in Italy), Giancarlo Giorgetti (Economia). Anche l’Ue si è schierata per Roma, che lavora peraltro a una partnership con l’ucraina Odessa.

Il programma

L’arrivo dei quattro ispettori, accompagnati dal presidente del Bie Dimitri Kerkentzes, già a Roma lo scorso gennaio, è previsto lunedì sera a Fiumicino, e già martedì mattina saranno ricevuti in Campidoglio dal padrone di casa, il sindaco Roberto Gualtieri per una mattinata di lavoro sul corposo dossier da 618 pagine. Nel pomeriggio gli ispettori prenderanno possesso del loro quartier generale nel museo dei Mercati traianei. Qui si terranno con i tecnici le sessioni di lavoro sul dossier, coordinate dal presidente del Comitato promotore Giampiero Massolo, dal dg Giuseppe Scognamiglio, dall’architetto Matteo Gatto e dal direttore della comunicazione Livio Vanghetti. La serata dovrebbe essere a Palazzo Altemps, per una cena e una visita privata.

Mercoledì sopralluogo alla Vela di Calatrava a Tor Vergata

Mercoledì giornata decisiva: dopo una sessione di lavoro ai Mercati di Traiano, gli ispettori dovrebbero visitare il parco dell’Appia Antica con il presidente Mario Tozzi e forse il Parco degli Acquedotti. Di certo c’è un passaggio agli studios di Cinecittà. A seguire il sopralluogo alla location principale dell’Expo, la Vela di Calatrava a Tor Vergata, dove l’architetto Carlo Ratti illustrerà il suo progetto in forma di plastico ma anche con la realtà aumentata. In serata, una cena alla Galleria Colonna.

Giovedì 20, dopo la sessione di lavoro ai Mercati di Traiano, l’agenda prevede l’incontro nel tardo pomeriggio con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, mentre in serata per gli ispettori Bie si apriranno le porte della Cappella Sistina. Si arriva dunque a venerdì 21 aprile (che è anche il Natale di Roma) quando in mattinata dovrebbe essere certa la partecipazione del ministro Tajani, mentre nel pomeriggio gli ispettori incontreranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In serata il gran finale: uno spettacolo di luci e droni al Colosseo, concepito ad hoc per i delegati Bie. Sabato mattina, infine, prima di ripartire gli osservatori incontreranno la stampa. Alla loro partenza, la città potrà tirare il fiato, anche perché aspetti di preoccupazione della vigilia non mancano.