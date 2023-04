Expo 2030, Massolo: spiace che qualche Paese Ue non con noi

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’Europa è famosa per essere disunita nelle candidature internazionali e questa volta l’Expo non fa eccezione». Lo ha detto l'ambasciatore Giampiero Massolo, presidente del Comitato promotore per Expo a Roma, in una conferenza stampa ai mercati di Traiano al termine della visita in Italia degli ispettori Bie, Bureau International des Expositions, l’organismo internazionale che supervisiona le Esposizioni universali. Probabilmente Massolo fa riferimento all’appoggio che Francia e Grecia avrebbero garantito alla temibile concorrete di Roma: Riad la capitale dell’Arabia Saudita.

Il sostegno delle istituzioni europee

«Abbiamo constatato con punte di dispiacere che qui e là il sostegno è andato altrove. Abbiamo però – ha sottolineato Massolo – e siamo forti di questo, il sostegno delle istituzioni europee. Roma è l’unica capitale dell’Unione Europea a candidarsi e questo fa molto la differenza. Io spero che chi ora dà la propria preferenza ad altri possa ricredersi per tempo, perché voterebbe per un progetto valido, nell’interesse non solo dell’Italia ma dell’Europa intera».

«L’Italia può farcela»

«L’Italia può farcela, abbiamo visto di recente che ha organizzato l’Expo di Milano di grande successo. Ci possono essere delle difficoltà ma questo non vuol dire che non sia possibile organizzarlo», ha detto il segretario generale del Bie Dimitri Kerkentzes rispondendo a una domanda di una giornalista francese in merito alle tempistiche dell’Italia rispetto alla messa a terra dei fondi Pnrr e alle critiche dall’Europa sui temi del gender e dei diritti Lgbt.

Priorità ai diritti umani

Rispetto a questo ultimo aspetto, Kerkentzes ha risposto: «Abbiamo avuto il piacere in questa visita di incontrare le principali autorità italiane quindi le dirò quello che abbiamo visto e sentito. Troviamo molto interessante il fatto che questo non è un evento che durerà solo sei mesi, ma per quanto riguarda l’inclusione ci sara un impatto anche negli anni successivi». Inoltre «abbiamo considerato il rispetto dei diritti umani» anche sul fronte del lavoro. «Ci sono stati eventi che hanno avuto una cattiva pubblicità in passato - ha concluso - ma per Expo 2030 tutti i governi devono indicare questo aspetto nell’organizzazione».

«Visita ben organizzata»

La visita degli ispettori Bie a Roma per valutare il progetto di candidatura della Capitale a Expo 2030 è stata «molto efficiente e ben organizzata». ha detto il capo delegazione Murager Sauranbayev. «L’Italia è candidata per ospitare Expo nel 2030 - ha detto Sauranbayev -. Secondo le regole del Bie, terminato il periodo delle candidature, il Bie invia una serie di missioni nei Paesi candidati. Il programma consiste in una serie di incontri con rappresentanti locali e nazionali, in gruppi di lavoro, incontri con gruppi di interesse. La missione è iniziata martedì ed è finita oggi. Tutti, a tutti i livelli - ha aggiunto - hanno espresso il pieno appoggio a ospitare Expo a Roma e hanno detto che il progetto fa parte di un piano di lungo periodo».