Expo 2030: Roma promuove candidatura a New York, a margine lavori Onu

Roma e il suo fascino di civiltà millenaria, combinata ai suoi progetti per un futuro sostenibile a partire dai territori, sono stati protagonisti a New York a margine della Conferenza Mondiale Onu sull’Acqua nell’ambito dell’evento promozionale della candidatura italiana a EXPO 2030. L’appuntamento, intitolato “Acqua, persone e territori: il 2030 e oltre. EXPO Roma una piattaforma ideale”, è stato co-organizzato dalla Rappresentanza Permanente d’Italia all’Onu e dal Comitato Promotore EXPO.

La promozione di fronte a una platea di oltre 200 ospiti internazionali

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto ha aperto i lavori dopo il benvenuto dell’Ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante Permanente dell’Italia all’Onu, di fronte a una platea di oltre 200 ospiti internazionali, fra cui una decina di Ministri dell’Ambiente e dell’Agricoltura di diversi Paesi partecipanti alla Conferenza sull’acqua, ambasciatori e ambasciatrici, delegati e rappresentanti Onu.

La presentazione del progetto Roma EXPO 2030

È seguita la presentazione del progetto Roma EXPO 2030 da parte dell’Ambasciatore Sebastiano Cardi, Direttore della Campagna Roma Expo. Filo conduttore della serata, che ha incluso un’esposizione artistica dei pannelli fotografici del Masterplan di Roma EXPO 2030, l’impegno italiano a realizzare un’Esposizione Universale che catalizzi progetti concreti su risorse idriche, energie rinnovabili ed emissioni zero, innescando nuove cooperazioni internazionali per accelerare sull’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. Si è trattato del primo dei grandi eventi promozionali organizzati all’estero dal Comitato Promotore EXPO.