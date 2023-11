Expo 2030, Santanchè: auspico che Roma ce la faccia al primo turno, se no al ballottaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Tra pochissimi giorni si voterà per Expo 2030, mi auguro veramente che molti Paesi d’Europa votino per noi e tanti altri, ma se non ce la faremo al primo turno c’è la seconda possibilità al ballottaggio». Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè al forum di Baveno, parlando della candidatura di Roma per l’Expo 2030 che gareggia con Busan (Corea del Sud) e Ryad (Arabia Saudita). Il 28 novembre l’assemblea dei delegati dei 182 Paesi che compongono il Bie si esprimerà a Parigi sulla città che dovrà ospitare l’Esposizione Universale del 2030. Il voto è segreto, ma finora in pole sembra essere la capitale dell’Arabia Saudita grazie a una campagna aggressiva, condita anche da accordi per investimenti miliardari anche su tematiche come l’energia (ha il sostegno annunciato della Francia di Emmanuel Macron e di Paesi come la Grecia).

Abodi, nostro dossier qualitativo, governo a Parigi per difendere proposta

«Si va» a Parigi «per difendere una proposta nella quale crediamo fermamente come governo e pensiamo sia ancora competitiva nonostante i concorrenti abbiano caratteristiche più flessibili delle nostre. Siamo convinti che il dossier sia qualitativo e che l’attività che è stata svolta abbia raccolto i consensi necessari per arrivare fino in fondo e competere per arrivare almeno al ballottaggio, ma le dinamiche di quella votazione sono imperscrutabili», ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine del Forum internazionale del turismo in corso a Baveno, rispondendo a una domanda sull’Assemblea generale del Bie, Bureau international des expositions, di martedì 28 novembre a Parigi che deciderà il Paese che ospiterà Expo 2030, con Roma fra le città candidate. «Credo che la presenza del governo sia opportuna perché siamo una squadra sempre. Ci sarà sicuramente una rappresentanza del governo. Ci sarà sicuramente il governo presente com’è giusto che sia», ha aggiunto.

Mattarella: "Expo non solo una vetrina, ma luogo per sviluppare relazioni umane"

Scognamiglio: Roma attrezzata per l’accoglienza dei visitatori di Expo

«Per l’accoglienza turistica dei visitatori di Expo, il Bie ha calcolato un fabbisogno di 200mila posti letto. Noi a Roma ne abbiamo 167mila, e non è difficile in 7 anni arrivare a 200mila. Riad ne ha solo 34mila: i petrodollari potranno anche realizzare sei volte i posti letto che hanno adesso, ma cosa ne farebbero dopo? Questo è il concetto di sostenibilità», ha detto il direttore generale del comitato promotore per Expo 2030 Giuseppe Scognamiglio, a ’Coffee Break’ in onda su La7. «Noi dal punto di vista del business - ha detto ancora Scognamiglio - abbiamo un sistema Paese che copre tutti i settori: dal manifatturiero ai servizi, abbiamo raccolto interlocuzioni in tutti i settori. I sauditi hanno l’energia, i coreani hanno la tecnologia delle telecomunicazioni e lo shipping. Ma noi siamo un Paese del G7. Lo voglio dire: noi non è che siamo la Cenerentola del business e loro invece sono i ricchi: nel G7 ci siamo noi, fino a prova contraria, e non loro».

Camilli (Unindustria): evento attrae 30 milioni di visitatori in 6 mesi

«Expo è un evento che attrae circa 30 milioni di persone nell’arco di 6 mesi. Roma ne ospita normalmente 20 milioni, in questi ultimi tempi anche di più, abbiamo superato i livelli pre-Covid. Roma è una città pronta ad accogliere un evento di questo genere, e sono ottimista sul fatto che Roma abbia tutte le capacità per affrontare un impatto di questo genere>, ha detto il presidente di Unindustria Lazio, Angelo Camilli, a ’Coffee Break’ in onda su La7. «Si tratta di una grande vetrina che darebbe al nostro Paese e alla nostra città un ritorno di reputazione e un impatto economico fortissimo. - ha sottolineato Camilli - Riteniamo che Expo sia una grande opportunità per l’Italia e Roma, abbiamo settori industriali importantissimi, come il farmaceutico, la trasformazione digitale e l’energia. Roma e il Paese possono offrire delle grandi opportunità anche a chi deciderà di venire a esporre e avere rapporti anche di natura commerciale».