Expo Dubai, anche se rinviata una straordinaria occasione per ripartire

Coronavirus, a Dubai riparte anche lo shopping nei grandi mall

2' di lettura

Sembra trascorsa una vita, eppure sono passati solo cinque anni: ricordo molto bene quando, il primo maggio del 2015, venne inaugurato a Milano l'Expo. Le lunghe code agli ingressi, quei fiumi di visitatori dai cinque continenti: in sei mesi 21 milioni di visitatori sbarcarono sotto la Madonnina e dintorni. Uno spettacolo di folla che oggi, nel deserto del coronavirus, colpisce al cuore.

Eppure nella solitudine obbligata di questa triste primavera, proprio quelle immagini, che ci ricordano tanto la “Milano da bere”, dovrebbero darci la forza per ripartire, nonostante tutto.

Certo, perché ci possa essere davvero un cambio di marcia, dovremo attendere la “fase tre”, la “fase quattro”, la “fase cinque”. La ripartenza richiederà, infatti, tempo e pazienza. L'ultimo esempio, tanto per restare in tema, è il “via” alla nuova edizione dell'Expo che si terrà a Dubai e che avrebbe dovuto cominciare il prossimo primo ottobre: proprio in queste ore gli organizzatori della manifestazione-evento stanno per decidere il rinvio di un anno della nuova edizione dell'Esposizione che andrà, quindi, in onda dal primo ottobre del 2021 sino alla fine di marzo dell'anno successivo.

Lo slittamento, così come tanti altri, sarà forse visto come un nuovo ostacolo sulla strada della ripresa dell'economia mondiale, ma gli organizzatori non avrebbero potuto far diversamente con un contagio ancora in alto mare.

D' altra parte, non è proprio detto che il rinvio sia davvero un “boomerang” perché potrebbe, anzi, aiutare l'avvio della ripresa economica: andando in onda quando – si spera – l'emergenza non ci sarà più, potremo forse salire sul treno della ripartenza congiunturale.