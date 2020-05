Expo Dubai rinviato al 2021. Per l’Italia resta un’occasione di rilancio Per il commmissario Glisenti sara’ una piattaforma fondamentale per riattivare relazioni e collaborazioni internazionali a tutti i livelli. E per il nostro Paese un punto di ripartenza per tutte le filiere di Giovanna Mancini

3' di lettura

In attesa del verdetto, previsto nel mese di maggio, la macchina di Expo 2020 Dubai non si era mai fermata e non si fermerà nemmeno adesso che il Bie (l’organismo intergovernativo che organizza le Esposizioni universali) ha deciso di posticipare di un anno il grande evento, con avvio il 1° ottobre 2021 e chiusura il 31 marzo 2022.

È l’ennesima conseguenza della pandemia da Covid-19, ma il Commissario generale per la partecipazione dell’Italia, Paolo Glisenti, invita a guardare con atteggiamento positivo al rinvio: «Vista la situazione, sarebbe stato un fallimento e invece in questo modo sarà il più grande evento mondiale del 2021 per il rilancio delle relazioni internazionali, un tema che dopo questa lo scoppio di questa pandemia è diventato fondamentale, a tutti i livelli: politico e diplomatico, scientifico e sociale».

Un’occasione di ripartenza

Non si tratta soltanto di ottimismo di facciata: il Commissario ricorda che a Dubai saranno presenti 190 Paesi, con 25 milioni di visitatori da tutto il mondo, e che per l’Italia si tratterà di una grande piattaforma di promozione del proprio territorio, dalle università alle imprese, dalle bellezze naturali a quelle artistiche e culturali.

«Sarà un’occasione irripetibile di rilancio dell’export, ma anche di attrazione di investimenti nel nostro Paese – prosegue Glisenti -. Lo sarebbe stato in ogni caso, ma ora questo strumento diventa ancora più importante per riprendersi dalla crisi».

Ovviamente, la partecipazione a Expo Dubai dovrà essere ripensata: il tema resta lo stesso (Connecting Minds, Creating the Future, collegare le menti, creare il futuro), ma lemergenza Covid-19 ha accelerato e reso obbligatori, come sappiamo, molti processi di innovazione soprattutto sul fronte della trasformazione digitale. Ecco: l’Esposizione di Dubai sarà «la prima grande manifestazione mondiale in cui tutte le realtà del Paese potranno far conoscere le innovazioni messe in campo per affrontare questa situazione ed è un tema che interessa in modo trasversale tutti i settori, dall’agricoltura all’aerospazio, dalle università e i centri di ricerca al mondo della cultura e del turismo».