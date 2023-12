Expo, dopo la delusione accelerare sulle infrastrutture

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il 2024, come il 2023, sarà un anno di transizione», spiega Angelo Camilli, presidente di Unindustria Lazio. Prometeia prevede un Pil Lazio 2023 a +0,8% (Italia +0,7%) con un 2024 a +0,4% (Italia +0,4%). Più ottimista il Cer: Lazio 2023 a +0,9% (+0,6 l’Italia) e +0,7% nel 2024 (+0,9% in Italia) come risultato di un +0,8 di Latina, +0,7 Roma, +0,3 Frosinone, con Viterbo e Rieti a zero. «La crescita è stata trainata da turismo e digitale – spiega Camilli – e l’occupazione continua ad andare bene. Ma il manifatturiero soffre: l’export ha rallentato e gli investimenti sono fermi a causa della mancanza di credito dovuta agli alti tassi di interesse. L’export nel 2024 si riprenderà, trainato dal commercio internazionale. Ma i tassi di interesse non scenderanno allo stesso ritmo dell’inflazione e la crescita dell’occupazione rallenterà». Roma viene anche dalla cocente sconfitta dell’Expo 2030. «Abbiamo perso una partita – dice Camilli – ma non abbiamo rinunciato a gareggiare. C’è stato un livello di collaborazione tra istituzioni e imprese, e tra le stesse associazioni di imprese, che va valorizzato per accelerare ora i progetti riguardanti il Giubileo, il Pnrr, i fondi regionali e il termovalorizzatore di Roma. Dobbiamo anche ragionale su quali opere del progetto Expo si possano comunque portare a termine». Camilli chiede a Comune di Roma e Regione «una attenzione al mondo manifatturiero e dell’innovazione: concentrarsi sulle infrastrutture per cui già ci sono risorse, sul consorzio unico industriale, la zona logistica semplificata, il sostegno al credito, sugli Its e il Rome Technopole. E infine chiedere al governo di estendere anche alle piccole e medie imprese i contratti di sviluppo».