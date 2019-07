Expo Milano, Sala condannato a 6 mesi. «Processato il mio lavoro»

La difesa di Sala non ha contestato la ricostruzione, ma ha deciso di sostenere la tesi che Sala non ne fosse al corrente, in quanto certe decisioni “tecniche” erano affidate a manager come il direttore generale (all'epoca Angelo Paris, già condannato per corruzione nel primo processo su Expo). Una linea difensiva che non ha prodotto i risultati sperati.



Questa sentenza non produrrà effetti sulla capacità di essere sindaco, ha sottolineato il primo cittadino. Rimane che per la Pg c'è la prova incontrovertibile della consapevolezza di Sala. “I sentimenti che ho sono negativi, è stato processato il mio lavoro, quel tanto che ho fatto”, è il commento di Sala.



Le altre accuse ai danni di Sala, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, sono invece decadute da mesi. La Pg aveva contestato anche la mancata apertura di una gara ad hoc per il verde dell'evento, da 4 milioni di euro, per la fornitura di 6mila alberi.

Nel gennaio 2019 la corte d'Appello di Milano ha cancellato quest'ultimo reato perché “Sala ha agito in buona fede, confidando nella legittimità del proprio operato.” Il fatto non sussisteva dunque. La turbativa d'asta invece è stata archiviata.



Secondo l’accusa invece la scelta dell'affidamento diretto alla Mantovani creò un ingiusto vantaggio patrimoniale all’azienda, che spese solo 1,7 milioni rispetto ad un valore incassato di oltre 4 milioni .