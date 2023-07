Expo Roma 2030, Angelini diventa partner della Fondazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Angelini Industries diventa partner della Fondazione Expo Roma 2030 che sostiene la candidatura di Roma a ospitare l’Esposizione Universale.

La partnership è stata presentata ai 5.600 dipendenti dal ceo Sergio Marullo di Condojanni, insieme a Massimo Scaccabarozzi, presidente di Fondazione Expo Roma 2030 che è stata costituita nel luglio del 2022 da Unindustria, CNA Roma, Coldiretti Roma, Confcommercio Roma, Federlazio, Ance Roma-ACER e Confesercenti e sostiene il Comitato promotore Istituzionale, di cui Giuseppe Scognamiglio è direttore generale.

Angelini Industries ha stabilito la sua sede direzionale a Roma, a partire dal secondo dopoguerra e, da allora, «ha sempre mantenuto uno stretto legame con la città», dice Marullo di Condojanni. Oggi «Casa Angelini è il fulcro di un progetto di rinnovamento urbano che si pone in maniera sinergica con il tema scelto per la candidatura della Capitale. Innovazione, sostenibilità, funzionalità e bellezza sono valori che condividiamo con il progetto Expo Roma 2030 e che sosteniamo come Gruppo», ha spiegato il manager.

La nuova partnership per Giuseppe Scognamiglio rafforza un progetto che rappresenta una grande piattaforma «sulla quale i paesi confrontano soluzioni possibili alle grandi sfide globali. I 179 membri del BIE ci sosterranno se saranno convinti che il nostro sistema paese è in grado sviluppare rapporti con le loro imprese, facendo leva sulle nostre competenze e sulle nostre eccellenze». Massimo Scaccabarozzi, aggiunge che «è importante fare tutto il possibile per aggiudicarci l’Expo 2030, perché questa può rappresentare una grande opportunità di sviluppo per il Paese e per la Città. Anche per le imprese il suo valore è chiarissimo, l’Expo è business, una leva straordinaria di trasformazione e di crescita per tutto il territorio: oltre 50 miliardi di ricadute per 10 miliardi di investimenti, 300.000 nuovi posti di lavoro, 11.000 nuove imprese, 30 milioni di visitatori insieme ai grandi progetti di rigenerazione urbana, innovazione e sostenibilità contenuti nel masterplan».