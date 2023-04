Expo Roma 2030, tutti i dettagli di un progetto che per l’Italia vale 50,6 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I grandi eventi dividono: c’è chi li rifiuta a priori, bollandoli come uno spreco di risorse che varrebbe la pena spendere per l’ordinario, e c’è chi li esalta, vedendoli come opportunità di business e di riscatto per i territori. Per le Esposizioni Universali queste polarizzazioni hanno poco senso: nella nostra esperienza, ma non solo nella nostra, hanno lasciato molte eredità positive. Quella del 1906 a Milano lanciò l’attuale Fiera, l’ultima del 2015 sempre nel capoluogo lombardo è stata un successo che ha portato in dote l’Albero della Vita e Palazzo Italia, l'ex padiglione diventato il quartier generale di Human Technopole.

Roma la aspetta dagli anni Trenta del Novecento: un intero quartiere, l’Eur, fu realizzato per ospitare l’Expo del 1942 che mai vide la luce, per colpa della Seconda Guerra Mondiale. Adesso la Capitale ha una nuova opportunità. La verifica della fattibilità del dossier di candidatura per l’Esposizione Universale del 2030, in questi giorni oggetto della visita a Roma degli ispettori del Bureau International des Expositions assieme al segretario Bie Dimitri Kerkentzes, è una sfida da giocare fino in fondo, per molte ragioni. Vediamo quali.

Il dossier di Expo Roma 2030

La prima è sicuramente la bontà del progetto, dal titolo “Persone e Territori: Rigenerazione, Inclusione e Innovazione”, dettagliato nel dossier di 618 pagine per concorrere insieme a Busan (Corea del Sud), Odessa (Ucraina) e Riyad (Arabia Saudita). Il documento - suddiviso in 21 capitoli, 14 obbligatori e sette aggiuntivi, - è stato redatto da un team di professori e professionisti internazionali quali Ian Philion, Richard Burdett, Carlo Ratti, Italo Rota, Michele Costabile, Christian Iaione, Livio Vanghetti e Alessandro Mancini, solo per citarne alcuni, che hanno collaborato con le Università romane e le istituzioni locali e nazionali, sotto la guida dell'architetto Matteo Gatto, già Chief Architect e Direttore della Visitor Experience di Expo Milano 2015.

Città, Boulevard e Parco tra natura e cultura

Le regole Bie impediscono di svelare il dossier nella sua interezza, ma il masterplan realizzato dallo studio di progettazione e innovazione CRA-Carlo Ratti Associati insieme all'architetto Italo Rota e all'urbanista Richard Burdett, consente di capire meglio il progetto. Il sito di Expo Roma 2030 appare diviso in tre aree principali: la Città, il Boulevard e il Parco, in una sorta di graduale transizione da Ovest a Est tra il mondo artificiale e il mondo naturale. A Ovest c’è la Città che funge da Expo Village, nel sito di Tor Vergata riqualificato intorno alle Vele di Calatrava (la grande incompiuta avviata per i Mondiali di nuoto 2009), che dopo l'evento diventerà un'estensione del campus dell'Università di Tor Vergata. Il Boulevard, l'asse pedonale centrale, è un percorso attraverso tutti i padiglioni nazionali. Infine, il Parco a Est è ricoperto da una vegetazione lussureggiante e accentuato da padiglioni tematici, tra cui “Pale Blue Dot”, dedicato alla diffusione della conoscenza del mondo naturale.

La Torre evaporativa

Il parco solare urbano più grande al mondo

Il “polmone” di Expo sarà il più grande parco solare urbano al mondo accessibile al pubblico: è previsto coprire un’area di 150mila metri quadrati e avere una capacità produttiva di picco di 36 Mega Watt. A comporlo saranno centinaia di “alberi energetici” unici che aprono e chiudono i loro pannelli durante il giorno, da una parte raccogliendo energia e offrendo ombra ai visitatori, dall’altra parte conferendo all’intera infrastruttura di Expo un caratteristico aspetto a mosaico. La rete energetica è completata dal padiglione “Eco-system 0.0”, l'edificio più alto dell'Expo, che fornisce il raffreddamento attraverso l'evaporazione.