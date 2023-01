Export agroalimentare italiano sfonda i 60 miliardi. Ma non cresce a volume

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ormai le stime sono chiare, l’export agroalimentare italiano passerà dai 52 miliardi del 2021 ai 60 miliardi del 2022, sfondando un tetto storico. Ma in termini di volumi, sono cinque anni che di fatto cambia poco o nulla: la quantità di prodotti made in Italy venduta all’estero è sempre la stessa. Al contrario, nello stesso quinquennio il fatturato incassato dal nostro export è decollato del 28%.

Cosa significa? Una parte di questo aumento a valore è senz’altro dovuto alla capacità delle filiere italiane di accrescere il valore aggiunto dei singoli prodotti. Ma è indubbio che una balzo di questo genere è dovuto anche allo zampino dell’inflazione. I dati arrivano dal Centro studi Divulga, coordinato da Riccardo Fargione

In attesa dei dati ufficiali Istat che coprono tutto il 2020, il Centro studi Divulga ha confrontato per Il Sole 24 Ore le statistiche relative ai primi dieci mesi dello scorso anno. Il risultato è che la top ten per valore dei prodotti esportati, e la classifica per volumi dei prodotti esportati, non coincidono. Prendiamo per esempio gli ortaggi, che sono il prodotto agroalimentare italiano più esportato per volumi (oltre 3,3 milioni di tonnellate nei primi dieci mesi 2022) e il secondo per miliardi di euro incassati (4,35). Ebbene: nella classifica dei prodotti il cui volume esportato è cresciuto di più, gli ortaggi nemmeno compaiono. Il vino, che per fatturato è la fetta più importante delle nostre esportazioni agroalimentari, con oltre 6,5 miliardi di incassi tra gennaio e ottobre dello scorso anno, nella top ten dei maggiori aumenti per volumi non rientra.

Quali sono dunque i cibi di cui il nostro Paese è riuscito a incrementare le vendite all’estero dal punto di vista delle quantità? Al primo posto, ci dicono le elaborazioni di Divulga, c’è il frumento: l’Italia nei primi dieci mesi del 2022 ne ha venduto il 98% in più. Peccato però che questo cereale rappresenti solo una parte piccola della bilancia commerciale agroalimentare dell’Italia: nelle parti alte della classifica dei prodotti più esportati il frumento non compare nemmeno. Tra l’altro, il suo prezzo di vendita è aumentato molto di più delle sue quantità vendute, e questo è un chiaro segnale di inflazione. Complice la carenza di materie prime sulla piazza internazionale, complice il conflitto in Ucraina, il fatturato estero del frumento è cresciuto del 211%.

Tra i campioni degli aumenti quantitativi, al secondo posto dopo il frumento, ci sono le carni di pecora e di capra, le cui vendite all’estero in volumi nei primi dieci mesi del 2022 sono cresciute del 28%. Ma anche queste non rappresentano certo l’emblema del cibo made in Italy più esportato. La pasta, invece, rappresenta la quarta voce del nostro export per volumi venduti all’estero - 1,7 milioni di tonnellate nei primi dieci mesi del 2022 - ma anche la quinta voce per fatturato esportato - 2,34 miliardi - e i pacchetti esportati l’anno scorso sono aumentati del 7,9% in volume. In valore, però, l’aumento è stato addirittura del 40%. Anche in questo caso, l’aumento del prezzo è stato superiore all’aumento delle quantità.