Export, balzo del made in Italy: Usa e Giappone in corsa A settembre dati oltre le attese per l’export extra-Ue, in crescita del 9,4%. Balzo a doppia cifra per Usa, Giappone, Turchia e Russia. Farmaci e Pelle i protagonisti. Dall’inizio dell’anno il progresso extra-Ue sale al 4% di Luca Orlando

Washington (Agf)

2' di lettura

Il calendario aiuta un poco, così come il confronto statistico, che su base annua si appoggia su un mese particolarmente debole (settembre 2018 era stato in calo del 7,1%).

Niente champagne, dunque, anche se il dato dell’export extra-Ue di settembre è decisamente oltre le attese: una crescita tendenziale del 9,4%. che si traduce per le casse delle nostre imprese in vendite per 16,6 miliardi di euro, 1,4 miliardi in più rispetto a settembre 2018.

Le eccezioni negative non mancano e in qualche caso sono particolarmente “ pesanti”, come è il caso della Cina, i cui acquisti arretrano del 2,6%. La regola del mese è però la crescita, in più di un caso a doppia cifra.

I paesi in crescita

Rimbalza ad esempio la Turchia (+10,7%) dopo mesi in caduta libera, riparte la Russia (+14,1%), migliorando in modo sensibile la performance 2019, si conferma il momento positivo della Svizzera (+31,5%), rilanciata in particolare dal ruolo di hub intermedio di smistamento per l’export di pelli e accessori, balza infine del 18,4% Washington, con gli Stati Uniti in grado di sfiorare una crescita del 10% dall’inizio dell’anno. Star del mese in termini di variazione è però il Giappone, con un export balzato del 39,5% e in grado di portare a +20% il bilancio dall’inizio dell’anno. Per settembre i dati settoriali non sono noti ma fino ad agosto verso Tokyo il motore principale è stato il comparto alimentari-bevande, con un export balzato del 65% a 1,2 miliardi di euro, quasi un quarto dell’export complessivo.

Su base annua - osserva l’Istat - il marcato aumento dell'export è in effetti solo in parte spiegato dalla differenza nei giorni lavorativi. Una crescita che tuttavia è geograficamente molto concentrata: la crescita delle vendite di merci verso Stati Uniti, Svizzera e Giappone spiega infatti oltre il 90% dell'incremento tendenziale complessivo.

I settori

Su base macro-settoriale, a guidare la crescita sono i beni di consumo non durevoli e i prodotti intermedi, meno tonici invece i beni strumentali, come del resto testimoniato dall’andamento degli ordini esteri di alcune categorie chiave, come le macchine utensili.

Come accaduto per il mese precedente, risutano particolarmente dinamiche le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso gli Stati Uniti cui si associa la positiva performance delle vendite di prodotti in pelle, metalli di base e prodotti in metallo.

Con il dato di settembre migliora il bilancio dall’inizio dell’anno, che ora vede un progresso del 4%: rispetto al 2018 si tratta di incassi aggiuntivi per quasi sei miliardi di euro, prtando il totale extra-Ue a 153 miliardi.