Export, banche, energia: perché l’Ue può vivere bene anche senza Mosca

Quanto durerà questa guerra? Occhi e pensieri sono sulle immagini che arrivano dal Paese aggredito, sui costi umani e materiali che la sua popolazione deve sopportare. Gli esperti di strategie dicono che, salvo accordi tra i contendenti, la conquista dell’Ucraina da parte delle armate russe richiederà qualche mese. Una fase cui farà seguito probabilmente una guerriglia che, in alcune parti del Paese, durerà anni.

Comunque vadano le cose dal punto di vista militare, un fatto è certo: i rapporti fra l’Occidente e la Russia non saranno più quelli che erano fino a qualche settimana fa. Dobbiamo fare i conti con scenari in cui sul fianco est l’Europa confinerà stabilmente con un vicino potentemente armato, ostile e inaffidabile. Dal quale non solo bisognerà difendersi, ma con cui non potranno esserci rapporti economici come quelli del passato. Sulle conseguenze di questo occorre una riflessione a tutto campo, che per l’Europa è tanto più urgente in quanto essa stava, fino a qualche settimana fa, riprogettando gran parte della propria organizzazione economica e finanziaria. Piani, previsioni e aspirazioni devono in parte essere rivisti. Per nostra fortuna, sul piano economico le conseguenze sono limitate dal fatto che Mosca ha un sistema produttivo piccolo, inefficiente e poco integrato con l’economia globale ed europea. La Russia somiglia a una stazione di servizio: vende combustibili a tutti (petrolio e gas), e il resto lo compra.

Azzardiamo qualche riflessione a largo raggio, del tutto preliminare, concentrandoci per ora su quelli che ci sembrano i tre aspetti più rilevanti per l’Europa nell’immediato: commercio, banche ed energia.

Uno sbocco in meno (ma secondario) per il nostro export

E noto che la Russia non è una grande potenza economica; prima dell’invasione, il suo Pil era all’incirca uguale a quello dell’Italia. Ai tassi di cambio di oggi, è molto inferiore. Meno conosciuto è il fatto che il Paese è un nano anche dal punto di vista tecnologico; produce pochissimi brevetti industriali, molti meno non solo dell’Italia, ma anche di diversi piccoli Paesi europei. La Russia esporta energia e materie prime, ma deve importare tutti i prodotti ad alto contenuto di valore aggiunto e tecnologia che la popolazione richiede e che servono per tenere in vita il suo capitale industriale e apparato militare. Queste importazioni provengono in gran parte dall’Europa.