Export cinese a +32,2% in giugno, frena il mercato interno

L’export cinese cresce a giugno, mentre l’import ristagna, un chiaro segnale del rallentamento dell’economia interna. Le esportazioni sono aumentate del 32% a 281,4 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla crescita del 28% di maggio. Le importazioni sono aumentate del 37% a 229,9 miliardi di dollari, ma in calo rispetto al boom del 51% del mese precedente. La Cina ha guidato finora la ripresa globale dalla pandemia, ma il consumo interno e altre attività economiche si stanno stabilizzando.



Una crescita ininterrotta da 13 mesi

L’export è cresciuto del 32,2% a 281,4 miliardi, rispetto alla crescita del 28% di maggio. I dati delle Dogane segnalano che le importazioni sono aumentate del 36,7% a 229,9 miliardi di dollari, ma sono diminuite rispetto all’aumento boom del 51% del mese precedente.

La Cina ha guidato finora la ripresa globale dalla pandemia, ma i consumi interni si stanno stabilizzando. In ogni caso, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni cinesi ha mantenuto una crescita annuale positiva per 13 mesi consecutivi.

Il valore totale del commercio estero cinese nella prima metà di quest’anno è stato di 18,07 trilioni di yuan, con un aumento del 27,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le importazioni cinesi di rame di giugno sono tuttavia calate per il terzo mese, colpite da prezzi elevati e dal rallentamento della crescita manifatturiera che hanno pesato sulla domanda nel principale consumatore mondiale di rame.



Il porto di Lianyungang (Jangsu)

Le difficoltà da affrontare in futuro

Gli ordini all’export crescono nonostante le sfide, il porto di Lianyungang, nella provincia dello Jiangsu, nella Cina orientale, ha appena registrato livelli record per volume di esportazioni di macchine in direzione Messico e Australia, via mare.

Circa il 40% degli esportatori cinesi intervistati dal Ministero del Commercio (MofCom) ha riportato una crescita di anno in anno dei nuovi ordini di esportazione, che riflette il miglioramento della domanda estera e l’aumento della competitività delle imprese,

Tuttavia, il MofCom ha evidenziato le sfide per gli esportatori cinesi e ha promesso di adottare varie misure, tra cui il potenziamento del commercio elettronico transfrontaliero, per stabilizzare il commercio.

Oltre alle sfide esterne, le imprese cinesi affrontano quattro difficoltà principali: le spedizioni internazionali inefficienti ma costose, uno yuan volatile, l’aumento dei prezzi delle materie prime e l’aumento del costo del lavoro.