Export, il distretto marchigiano continua a crescere nel primo semestre

Il distretto marchigiano del legno-arredo – quarta regione per fatturato a livello nazionale – sembra reggere meglio di altri territori le incertezze e i mutamenti dello scenario economico e anche nel primo semestre di quest’anno ha chiuso con vendite in aumento, soprattutto grazie alla spinta dell’export che, secondo le stime del Centro studi FederlegnoArredo (su dati Istat) ha registrato per la filiera legno-arredo un aumento del 2,1% rispetto al periodo gennaio-giugno del 2022 e del 4,5% per il settore dei mobili, che genera il 68% del totale esportato.

Un quadro ben diverso da quello nazionale che, sempre secondo i dati elaborati del Centro studi Fla nel Monitor trimestrale sulla base di un campione rappresentativo di aziende associate, ha subito una contrazione complessiva del 5,9% nei primi sei mesi del 2023, con un trend negativo sia per il mercato italiano (-6,8%), sia per l’export (-4,5%). Né le prospettive per l’intero anno sono migliori: le stime indicano un calo del 3,3% totale (-2,6% per l’export e -3,8% per il mercato nazionale).

Tuttavia, anche le imprese marchigiane registrano una frenata nella crescita, se si considera che, nel trimestre precedente, l’aumento di vendite all’estero era stato a doppia cifra: +11,1% per la filiera (rispetto al primo trimestre 2022) e + 13,5% per i mobili.

Quarto distretto nazionale

Con i suoi circa 4 miliardi di euro di fatturato, l’industria del legno-arredo marchigiana ha un saldo commerciale di 645 milioni di euro, conta 2.152 imprese e oltre 19.500 gli addetti, di cui il 72% è impiegato nella produzione di mobili e il comparto delle cucine pesa per il 24% del totale.

Per quanto riguarda i singoli mercati, nel primo semestre 2023 si registrano movimenti interessanti: la Francia mantiene il primo posto, con una variazione positiva del 13,3%, seguita dagli Stati Uniti, che registrano però un calo del 5,7%, e dalla Germania, che cresce del 13,1% a dispetto delle difficoltà congiunturali. La Cina, al settimo posto, registra addirittura un tonfo del 22,2%, mentre entra nella top ten l’Arabia Saudita, con un incremento del 32,6%.