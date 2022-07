Export e filiera corta, il mobile della Brianza resiste alla crisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Elevata propensione all’export, filiera corta e controllo della produzione, energie rinnovabili e circular economy. La vera anticiclicità, per qualunque settore industriale, è preparare per tempo gli argini con cui difendersi dalle mareggiate. In una parola: investire. È quello che ha saputo fare, in tempi non sospetti, il distretto del mobile della Brianza e i risultati si vedono. Intendiamoci: le difficoltà ci sono e le preoccupazioni per i prossimi mesi sono palpabili tra gli imprenditori, ma alcune caratteristiche intrinseche di questo distretto hanno reso possibile una ripresa più rapida e sostenuta della media (già elevata) del settore a livello nazionale e ora possono offrire una protezione contro le criticità ormai note di questa fase storica: carenza di materie prime, costo dell’energia, crisi delle forniture, chiusura dei mercati coinvolti nella guerra scatenata dalla russia contro l’Ucraina.

I dati elaborati dalla direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo nell’ultima indagine sui distretti italiani descrivono un’industria lombarda del mobile ancora in perfetta salute e confermano la dinamicità della Brianza, che se si gioca il primato su produzione ed export con i distretti di Treviso e Pordenone, può vantare alcune caratteristiche che ne fanno uno dei territori più all’avanguardia per il settore: la presenza dei brand più noti a livello internazionale, dei gruppi con le maggiori dimensioni e anche il maggior numero di aziende partecipate da investitori esteri (137 in Lombardia, 113 in Veneto e 96 in Friuli-Venezia Giulia).

«Il sentiment delle aziende è ancora positivo – conferma Gianluigi Venturini, direttore regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo –. Il 2021 si è chiuso molto bene per questo distretto, che è stato tra i più dinamici per aumento del valore delle esportazioni, con 170,1 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente, raggiungendo risultati record». Superati ampiamente i livelli pre-Covid sia nella produzione, sia nelle vendite all’estero, le aziende brianzole del mobile hanno proseguito su questo trend anche nel primo trimestre di quest’anno, riflettendo in questo il trend generale dei distretti dell’arredamento, che nel 2021 hanno registrato nel loro insieme un aumento del fatturato del 25,1% a prezzi correnti rispetto al 2020 (contro il +22,5% complessivo della manifattura) e del 15,7% rispetto al 2019 (contro il +9,1%). Se il “sistema casa nel suo complesso è cresciuto del 17,7% rispetto al primo trimestre 2019, il legno-arredo della Brianza ha registrato un +19,9% e il legno di Casalasco Viadanese un +55,8%. Le esportazioni dei 13 distretti del mobile sono cresciute lo scorso anno del 20,8% sul 2020 e dell’8,3% rispetto a due anni prima. Il saldo commerciale vede i distretti dell’arredo registrare un avanzo di 6,8 miliardi (l’82% del totale del settore), trainati dalla Brianza e da Treviso, entrambi con un surplus vicino a 1,75 miliardi,

«Gli ordini sono ancora molto intensi su scala globale – aggiunge Venturini –. Le aziende si sono dimostrate reattive e capaci anche nel riposizionarsi su nuovi mercati, in particolare Stati Uniti e Paesi arabi, per compensare le perdite in Russia e Ucraina». L’ottimismo del momento è tuttavia offuscato dalle incertezze per il futuro, legate soprattutto alla durata e all’evoluzione della guerra in Ucraina. «Rimane latente il tema dei prezzi delle materie prime, che ormai è chiaro non trattarsi di una fiammata destinata a rallentare – osserva Venturini – così come il costo dell’energia. Da qui la grande attenzione per i temi della transizione ecologica e della sostenibilità, alla ricerca di nuovi paradigmi di produzione, che prevedano un utilizzo più efficace delle materie prime e delle materie prime seconde per cercare di rendersi indipendenti dalle crisi globali».

Un esempio è quanto fatto dalla Porro di Montesolaro (Como), che da tempo ha investito sul rinnovo dello stabilimento, realizzando non solo pannelli fotovoltaici, ma anche un termovalorizzatore per il riscaldamento: «Siamo autonomi energeticamente per una buona parte dell’anno e vista l’esperienza positiva stiamo per chiudere un ulteriore investimento in fotovoltaico per aumentare la quota prodotta in modo indipendente – spiega la responsabile marketing del gruppo, Maria Porro –. Per il riscaldamento utilizziamo il calore prodotto da un termovalorizzatore di ultima generazione, a bassissima emissione di CO2, alimentato con scarti della lavorazione del legno».