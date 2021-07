Export ed e-commerce strategici per la moda junior

Guarda soprattutto alla ripartenza dei mercati internazionali Dolce & Gabbana, che al Pitti Bimbo ha presentato la linea bambino in uno stand coloratissimo: «Oggi il bambino ha un'incidenza del 7% sulle vendite del marchio – dice l'amministratore delegato Alfonso Dolce – e mercati strategici per lo sviluppo sono il Medio Oriente, la Russia e le Americhe, sia per il nostro export che per gli acquisti effettuati dai consumatori di quei Paesi, soprattutto in Europa». In crescita è l'ecommerce, diretto e non, anche se, sottolinea l'ad, «non sostituisce l'esperienza d'acquisto fisica che rimane per noi estremamente importante».

Le vendite online sono ormai strategiche (valgono più del 15%) per la fiorentina Artcrafts International della famiglia Ponziani, attiva nelle scarpe e abbigliamento per adulto e bambino con due marchi propri - Colors of California e Canadian - cinque licenze (quattro di distribuzione per l'Italia: Crocs, Teva, Ipanema e Hoka; una di produzione e distribuzione per Europa e Usa, Mou), otto negozi multimarca Paragon e sei monomarca Crocs. Artcraft nel 2019 ha fatturato 50 milioni di euro (di cui il 20% nel segmento junior); nel 2020 è cresciuto del 4%; quest'anno crescerà del 30% sfiorando i 70 milioni grazie anche all'apporto (circa 7 milioni) della nuova licenza di infradito e sandali Ipanema. Com'è possibile? «Tutti i brand in portafoglio stanno crescendo – spiega Simone Ponziani – e nel mese di giugno, con la riapertura dei centri commerciali, il retail ha segnato +30%. Il prezzo medio accessibile dei nostri prodotti ha aiutato, ma i consumi stanno ripartendo». È ancora prudente il marchio francese Petit Bateau: «Ora i consumatori aspettano i saldi estivi – dice Miriam Fellini, direttore commerciale wholesale Italia – ci auguriamo che la stagione invernale non sia più toccata da eventi traumatici e che si possa tornare alla normalità».