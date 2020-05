Export in forte calo, la ripresa parte da Cina e digitale Parziale recupero nel 2021, nuovi sbocchi in Asia: Vietnam, Corea e Filippine di Chiara Bussi

Prima la sospensione delle attività per contenere il più possibile il contagio, con ordini e spedizioni ferme in attesa della fine del lockdown. Poi, da appena quattro giorni, la riapertura. Non basterà però premere semplicemente il tasto “riavvia”, perché l’emergenza ha avuto una portata dirompente e la ripresa avrà le sembianze di un percorso a ostacoli. Sulla fase 2 dell’export delle aziende italiane, e in particolare di quelle lombarde del legno-arredo e della moda, gli economisti sono concordi: sarà un 2020 difficile, con un crollo delle vendite oltreconfine rispetto al 2019, probabilmente a doppia cifra. Con la prospettiva di una parziale risalita nel 2021, ma tempistiche diverse a seconda dei settori. E una mappa delle esportazioni che, almeno per un po’, andrà di pari passo con il grado di riapertura dei Paesi e la loro capacità di superare la crisi sanitaria.

Le stime

Secondo Prometeia gli effetti collaterali del coronavirus si faranno sentire in particolare sul settore del legno-arredo che dovrebbe chiudere l’anno con un calo complessivo delle esportazioni del 17,8% rispetto al 2019. La ripresa comincerà nel 2021, con un rialzo del 3,3% per arrivare al 2022 a +3,4 per cento. Per il sistema moda il contraccolpo stimato è del 15,7% quest’anno, con una frenata particolarmente marcata per le vendite di calzature all’estero (-17%), mentre l’abbigliamento dovrebbe segnare -14,1% e la pelletteria -15,5 per cento. Il settore dovrebbe iniziare a rialzare la testa nel 2021 con esportazioni stimate a +4,1% e al 4% nel 2022. «Il recupero sarà lento. Per tornare ai livelli pre-Covid – puntualizza Alessandra Lanza, senior partner della società di consulenza – servirà un po’ di tempo, probabilmente fino al biennio 2022-2024. Queste stime potrebbero peggiorare se la soluzione dell’emergenza con la sperimentazione di un nuovo vaccino dovesse arrivare più tardi del previsto. Al contrario se la risoluzione sarà più rapida l’impatto potrebbe essere meno negativo, anche se al momento si tratta dello scenario meno probabile». La crisi attuale, sottolinea Lanza, «non ha precedenti e stravolge tutti gli schemi. Potrebbe persino portare a un cambiamento delle abitudini dei consumatori a livello mondiale, con una diversa composizione del paniere e la necessità per le imprese di intercettare i nuovi bisogni».

Particolarmente esposte a questi rischi sono le imprese lombarde dei due settori, dove la propensione all’export supera in media il 60 per cento. Per il legno-arredo - secondo le elaborazioni della Camera di Commercio di Milano e MonzaBrianza su dati Istat - si tratta di 20mila aziende che nel 2019 hanno messo a segno esportazioni per 5,1 miliardi di euro (+1% rispetto al 2019), pari al 23% del totale italiano. Mentre le 34mila imprese lombardedella moda hanno registrato nel 2019 14,2 miliardi di export, pari al 25% del totale italiano.

Già nei due mesi di lockdown, come mostra un recente focus realizzato dal Centro Sintesi per la Cna, i due settori hanno pagato un conto salato sulle esportazioni. Per la moda, dove quasi la totalità delle imprese è stata costretta a sospendere l’attività, le vendite estere perse ammontano per ora a 2,6 miliardi, mentre per il mondo del legno-arredo si stimano mancate esportazioni per 1,5 miliardi. «Questi dati sottolinea il presidente della Cna Lombardia, Daniele Parolo – sono segnali importanti. Occorre creare le condizioni per una ripresa rapida delle esportazioni senza vincoli burocratici e al tempo stesso ampliare la platea dei beneficiari anche alle piccole e microimprese, con un’attenzione particolare a tutta la filiera».

L’impatto della pandemia, sottolinea il responsabile del servizio studi di Sace, Alessandro Terzulli, «è stato notevole e la prima parte del 2020 è compromessa. La situazione sarà difficile anche nel terzo trimestre, ma già a partire dal quarto è possibile che si inizi a intravedere qualche segnale di miglioramento». Le stime di Sace non sono ancora disponibili , ma a conti fatti, dice Terzulli, la caduta dell’export nel 2020 sarà «marcata, anche se non dovrebbe scendere oltre il 10%, con un forte recupero già nel 2021. Stiamo assistendo a uno shock di offerta e di domanda più diffuso del previsto, ma temporaneo. Quando l’emergenza sarà svanita l’economia mondiale dovrebbe tornare a crescere».