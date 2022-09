Export italiano, nel 2022 crescita del 10,3% grazie alla spinta dei prezzi

Se peggiora guerra Ucraina crescita solo +9,1%



In un contesto segnato da «un’elevata incertezza economica globale», ascrivibile in particolare all’evoluzione della guerra in Ucraina, Sace ha simulato due scenari di previsione alternativi per l’export italiano. In un primo scenario elaborato sulle ipotesi di continuazione e intensificazione nel tempo del conflitto, le esportazioni crescerebbero quest’anno a un tasso del 9,1% (-1,2 punti percentuali rispetto allo scenario base) e registrerebbero un incremento solo di poco superiore allo zero nel 2023 (+0,5%; -4,5 punti rispetto al baseline).

In un secondo scenario alternativo, con una probabilità di accadimento più modesta, si prevedono gli effetti di una risoluzione del conflitto in tempi più brevi, l’export italiano di beni crescerebbe dell’11% nell’anno in corso (+0,7 punti rispetto al baseline) e dell’8,3% nel 2023 (+3,4 punti percentuali) per poi tornare in linea con lo scenario base nel biennio successivo.