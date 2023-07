Export marchigiano, dal 2022 è boom

Con 15,7 dei poco meno di 23 miliardi di beni marchigiani esportati, è l'Europa il più importante mercato per le aziende di questa regione. Il vecchio continente ha assorbito il 68,4% delle merci prodotte nelle Marche e vendute oltre i confini nazionali, con una crescita anno su anno del 72,4%. In questo contesto il mercato unico è il più significativo, visto che ha assorbito le esportazioni marchigiane per un valore pari a 12,4 miliardi. Quello europeo non è però quello in maggior crescita per quanto riguarda le imprese del territorio: nel 2022 il mercato asiatico è cresciuto del 134,4%, quello americano del 116,9%.Il primo partner commerciale delle Marche lo scorso anno è stato il Belgio, dove sono arrivate merci per 3,8 miliardi di euro. Si tratta del 16,7% dell'export marchigiano complessivo, con un incremento tendenziale del 345,5%. Il secondo mercato più importante per le imprese di questa regione sono gli Stati Uniti, che lo scorso anno hanno importato merci per 2,6 miliardi, seguiti dalla Germania, che ne ha acquistati per poco meno di 2,5 miliardi.

Il boom registrato da Istat nel corso del 2022 sta trovando conferme anche per il 2023. Nel primo trimestre di quest'anno, infatti, le esportazioni marchigiane sono cresciute del 101,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passando da poco meno di quattro a poco più di 8 miliardi di euro. Anche questa volta si tratta dell'incremento percentuale più alto a livello nazionale. E, guardando ai numeri del 2022, nel primo trimestre le Marche hanno esportato merci per un valore pari ad un terzo di tutto l'export dell'anno precedente. Anche in questo caso a trainare è la chimica farmaceutica (+370,9%), mentre il mercato principale è stato quello cinese, cresciuto addirittura del 4.415,3%, fino a raggiungere i 3,5 miliardi di euro.

Loading...