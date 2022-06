Export, mix di contributi per le aziende colpite dalla guerra in Ucraina

Importo pari al 25% dei ricavi degli ultimi due bilanci

L’importo concedibile è pari al 25% dei ricavi risultanti dagli ultimi due bilanci ed è compreso tra un minimo di 50mila euro ed un massimo di 1,5 milioni di euro. L’agevolazione prevede la formula mista del finanziamento a tasso agevolato in regime de minimis con co-finanziamento a fondo perduto, fino al 40 per cento. La quota di cofinanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di temporary crisis framework per impresa unica, pari a 400mila euro.

La durata del finanziamento si divide in due periodi, quello del pre-ammortamento di due anni e il periodi di ammortamento di quattro anni. Dalle ore 9 del 12 luglio 2022, per le imprese richiedenti sarà possibile accedere al portale per la compilazione e presentazione delle richieste di finanziamento. Per accedere al portale le imprese dovranno acquisire una posizione nella coda virtuale, che stabilirà il turno di ciascun individuo. Le imprese potranno compilare i documenti in una tempistica massima, trascorsa la quale sarà necessario riaccedere al meccanismo di coda. Le modalità e le tempistiche di presentazione sono contenute nella circolare operativa 1/394/2022.