Export, il record dei distretti Dallo stop di Russia e Ucraina calcolati rischi per 771 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il mondo da allora è cambiato. Ma guardare i risultati internazionali delle aziende lombarde nell’ultimo scorcio del 2021 non è affatto un’operazione sterile: se le imprese sono ancora vive e vitali, a dispetto di caro-energia, crisi della supply chain e chiusura di alcuni mercati di sbocco (vedi Russia e Ucraina), lo devono infatti anche alle abbondanti risorse incamerate nei mesi precedenti quest’ultima recentissima crisi.

L’analisi di Intesa Sanpaolo sull’export 2021 offre infatti un quadro mediamente positivo, con risultati ampiamente al di sopra delle attese. A prezzi correnti l’export dei distretti industriali della Lombardia sfiora i 32 miliardi di euro, realizzando un progresso del 21,4% rispetto al disastrato 2020. Ben più significativo è però il confronto con il 2019, rispetto al quale c’è una crescita di quasi sette punti, in valori assoluti due miliardi di euro. Dati, in entrambi i casi, migliori rispetto alle medie nazionali. Per effetto di volumi aggiuntivi, certo, ma anche di dinamiche inflattive. Nel 2021 l’indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero per le attività manifatturiere ha infatti registrato una crescita del 4,9% rispetto all’anno precedente e del 4,3% nel confronto con il 2019, con un’accelerazione evidente soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno (+9%). Balzo dei prezzi che è stato particolarmente accentuato in alcuni settori della regione ad alta intensità distrettuale come la metallurgia (+27,2% rispetto al 2019), dove incide più che altrove l’impazzimento dei listini di metalli, energia elettrica e gas.

Loading...

Recupero non monolitico ma comunque corale, che porta oltre i livelli pre-Covid 15 dei 23 distretti industriali monitorati.

Tra le filiere distrettuali che si collocano già oltre i livelli pre-pandemici spicca la metalmeccanica (+7,9% rispetto al 2019), trainata dai Metalli di Brescia. Il distretto si colloca al top della classifica regionale per valori esportati nel 2021 e fa segnare il progresso maggiore (1,4 miliardi, +36,2% rispetto allo stesso periodo 2019), a cui ha contribuito anche il rialzo dei prezzi alla produzione, a riflesso dei forti rincari dei metalli a livello internazionale. Tutti i distretti della metalmeccanica sono comunque in progresso rispetto al 2020, e cinque su nove hanno recuperato i livelli del 2019: tra essi si distinguono Meccanica strumentale di Bergamo (+6% vs. 2019), Metalmeccanica di Lecco (+3,1%) e Metalmeccanico del basso mantovano (+7,6%).

Segnali positivi anche per i distretti della gomma e della plastica, che continuano la crescita anche rispetto ai livelli pre-pandemici: Articoli in gomma e materie plastiche di Varese (+15,4% vs. 2019) e Gomma del Sebino Bergamasco (+11,8% vs. 2019).