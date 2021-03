Export, segnali incoraggianti dal Sud. Di Stefano: c’è spazio per migliorare Secondo gli ultimi dati Istat nel quarto trimestre 2020, la crescita congiunturale delle esportazioni ha visto una migliore performance nelle regioni del Nord-ovest (+6,5%) nel Mezzogiorno e Isole (+5,7%) mentre è stata più contenuta per il Centro (+3,6%) e il Nord-est (+3,4%) di Gerardo Pelosi

(studio v-zwoelf - stock.adobe.com)

Secondo gli ultimi dati Istat nel quarto trimestre 2020, la crescita congiunturale delle esportazioni ha visto una migliore performance nelle regioni del Nord-ovest (+6,5%) nel Mezzogiorno e Isole (+5,7%) mentre è stata più contenuta per il Centro (+3,6%) e il Nord-est (+3,4%)

2' di lettura

Sono le regioni del Nord Ovest e del Sud nonostante un calo generalizzato su base annua di quasi il 10% quelle che nel quarto trimestre del 2020 hanno registrato le migliori performance in quanto ad esportazioni. Sono dati, dice a “Il Sole 24 Ore” il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano che «esprimono il segno della vitalità del sistema produttivo italiano e del grande potenziale ancora da sfruttare nei settori produttivi del Mezzogiorno. Ambiti entrambi sui quali tanto si è investito come politiche nazionali negli ultimi 3 anni e tanto si sta definendo anche col nuovo Governo». Di Stefano assicura che «si continuerà a collaborare proficuamente, come dimostrato dai dati, per far crescere la capacità di penetrazione dei prodotti italiani nei mercati stranieri» anche utilizzando appieno «tutti gli strumenti che abbiamo messo a disposizione delle aziende esportatrici».

Nord Ovest e Regioni del Sud in controtendenza positiva

Secondo gli ultimi dati Istat nel quarto trimestre 2020, la crescita congiunturale delle esportazioni ha visto una migliore performance nelle regioni del Nord-ovest (+6,5%) nel Sud e Isole (+5,7%) mentre è stata più contenuta per il Centro (+3,6%) e il Nord-est (+3,4%). A causa della pandemia e del calo delle produzioni nel 2020, l'export ha registrato una contrazione del 9,7%. Calo che è stato più marcato nelle isole (-30,4%) e in misura minore nel Nord-ovest (-10,8%), nel Centro (-8,5%), nel Nord-est (-8,2%) e nel Sud (-6,4%).

Loading...

Molise è l'unica regione in positivo con export a +26%

Tutte le regioni nel 2020 hanno registrato riduzioni tranne il Molise (+26%). Le contrazioni maggiori si sono avute nella Sardegna (-40,6%) e Sicilia (-24,2%), le più contenute per Liguria (-0,7%) e Basilicata (-4,4%). Le performance negative di quattro regioni come Piemonte (-12,7%), Lombardia (-10,6%), Emilia-Romagna e Veneto (-8,2% per entrambe) spiegano i due terzi del calo dell'export nazionale. I contributi maggiori alla contrazione dell'export derivano dal calo delle vendite della Lombardia verso Germania (-10,9%) e Francia (-12,8%) e del Lazio verso gli Stati Uniti (-36,0%). Dati positivi provengono dall'aumento delle vendite della Liguria verso gli Stati Uniti (+95,2%), del Lazio verso Belgio (+18,5%), Germania (+7,9%) e Polonia (+46,5%) e della Toscana verso Cina (+20,9%) e Francia (+3,7%).

Dati positivi da export di prodotti farmaceutici e chimici

Nel 2020, la riduzione delle vendite di macchinari e apparecchi da Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, di metalli dalla Lombardia e di prodotti petroliferi da Sardegna e Sicilia spiega per 3 punti la contrazione dell'export nazionale. Diversamente, l'aumento dell'export di metalli da Toscana e Lazio e di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Toscana, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo ha fornito un contributo di 1,3 punti alle esportazioni.Quanto all'analisi provinciale si sono registrate performance negative per la maggior parte delle province italiane: i maggiori contributi negativi si rilevano per Milano, Firenze, Cagliari, Siracusa, Torino, Bergamo e Vicenza. Si segnalano dinamiche positive per Arezzo, Rovigo, L'Aquila, Campobasso e Siena.