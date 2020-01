Export, sono Firenze e Latina i distretti che crescono di più

La farmaceutica spinge Latina

Se Firenze sorride con pelle e calzature, portandosi ad una manciata di milioni dai volumi globali di Brescia, a spingere invece Latina al secondo posto per crescita dell’export è il comparto farmaceutico. Anche in questo caso a far lievitare i volumi sono le scelte di aziende italiane ma soprattutto di multinazionali. Realtà in entrambi i casi insediate in passato nel territorio, ora rilanciato con nuovi investimenti, più linee produttive, nuove assunzioni.

IL PODIO DELLE PROVINCIE NEL 2019 Variazione export manifatturiero gennaio-settembre 2019/2018. Dati in miliardi di euro (Istat)

Grazie ai farmaci Latina vede lievitare in nove mesi il proprio export di 1,8 miliardi di euro, diventando la prima provincia italiana per vendite oltreconfine di queste produzioni davanti a Milano e migliorando di nove posizione la classifica assoluta (ora è 18esima). In nove mesi il valore dell’export di settore passa da 3,1 a quasi cinque miliardi, così come in forte crescita nella medesima area è Frosinone, che aggiunge nello stesso periodo 1,3 miliardi, portando così l'intero Lazio a valere un terzo dell’export nazionale di farmaci, con volumi cresciuti del 50% in un anno.

L’orafo fa volare Arezzo

Terza piazza in termini di crescita è per Arezzo, dove determinante è la corsa del settore orafo, che tra gennaio e settembre raddoppia l’export da 1,6 a tre miliardi di euro. Spinta verso l’alto che in questo caso è però legata anche alla corsa della materia prima, con il prezzo dell’oro arrivato proprio nel terzo trimestre ai massimi dell’ultimo decennio, contribuendo a spingere le vendite tra luglio e settembre da 500 milioni a 1,37 miliardi.

Bologna bene con la meccanica

All’interno di un panorama non brillante per l’intera area meccanica è da segnalare la performance di Bologna, che vede crescere le proprie vendite in nove mesi di 1,25 miliardi, per effetto in particolare delle auto, che crescono di mezzo miliardo. Esito probabile della messa a regime dell’impianto Lamborghini di S.Agata Bolognese e dei nuovi volumi legati al Suv Urus.

Torino in calo con l’auto

Auto che invece in generale non brilla, in Italia come nel resto del mondo, limitando così l’export di quasi tutte le province tradizionalmente legate alle quattro ruote. Torino in primis, che infatti cede un miliardo di vendite nel periodo, cifra che coincide con il calo dell’export locale di auto, diminuito in nove mesi da 2,6 a 1,5 miliardi.