Export, il virus affonda il made in Italy. Incassi giù di 8 miliardi ad aprile

In termini settoriali la caduta è generalizzata ma comunque più ampia per beni di consumo durevoli (-83,5%) e beni strumentali (-56,4%).

Anche l'import segna una netta flessione tendenziale (-32,7%), con forti cali per quasi tutti i raggruppamenti, i più ampi per energia (-59,4%) e beni di consumo durevoli (-56,8%). Solo gli acquisti di beni di consumo non durevoli risultano in aumento (+4,3%). Per effetto, osserva l’Istat, dell’acquisto di dispositivi e strumenti di protezioni in arrivo dalla Cina.