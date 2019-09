Iva, asili nido e giovani: tutto quello che si potrebbe fare con i 7 miliardi all’anno di quota 100 La domanda di maggior flessibilità nell’uscita dal mondo del lavoro, posta sia dai lavoratori che dalle imprese – e non sono in Italia – è legittima, ma richiede una diversa gestione. di Vincenzo Galasso

La Ragioneria dello Stato stima che le misure del governo Lega-M5S aumenteranno la spesa pensionistica di circa lo 0,2% del Pil nel 2018-2040. E ciò malgrado si tratti solo di misure sperimentali: fino al 2021 per Quota 100 e fino al 2026 per lo stop all’adeguamento alla speranza di vita dell’età di pensionamento. Tante risorse per un ristretto gruppo di sessantenni. Ne vale la pena?

Per dare una risposta, proviamo ad usare due parametri: efficacia e equità delle misure e uso alternativo delle risorse.

L’obiettivo di queste misure è di consentire ai lavoratori anziani di andare in pensione prima. Negli ultimi vent’anni, la speranza di vita è largamente cresciuta in Italia, così come l’età di pensionamento, che è aumentata di quattro anni e mezzo. Nel 2001, si andava in pensione in media a 57 anni e 3 mesi con la pensione anticipata e a quasi 62 anni con quella di vecchiaia. Oggi, l’età media è rispettivamente 61 anni e 6 mesi e 66 anni e 6 mesi. Nel confronto internazionale, questi numeri ci collocano tra i Paesi dove si vive più a lungo, ma non certo tra quelli in cui si va in pensione più tardi.

