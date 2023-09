Extraprofitti, domani le proposte di modifica. Da Fi a Meloni: tutte le posizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La data da cerchiare con il pennarello rosso in agenda è mercoledì 13 settembre. Alle 13:00 di quel giorno scadrà infatti il termine per gli emendamenti al decreto Asset o “Omnibus” da parte delle commissioni riunite Ambiente e Industria del Senato. E una delle misure in pancia al provvedimento è quella sugli extraprofitti. Tra le più contestate, in questo passaggio parlamentare andranno a delinearsi le modifiche che permetteranno di limitare l’impatto sulle banche. Il provvedimento è nel calendario dei lavori dell’aula dal 26 al 28 settembre. Intanto i partiti affilano le armi in vista di una legge di bilancio che già sulla carta offre loro ben pochi margini di manovra.

Raffica di audizioni sul dl asset, da Abi e Antitrust a taxi

A dimostrare che il decreto Asset ha calamitato il centro dell’attenzione, anche per i temi più o meno direttamente interessati, è la lunghissima lista dei soggetti che oggi, martedì 12 settembre, saranno ascoltati dalle commissioni. Le audizioni partiranno alle 12.00 con l’Enac e ci sarà tempo fino alle 16.00 per ascoltare anche l’Antitrust e poi le compagnie aeree Ita Airways, Easyjet, Ryanair, le associazioni Federtaxi Cisal, Associazione tutela legale taxi, Uri, Acai, Claai, Uti, Anitrav Ncc, Comitato Air (Autisti italiani riuniti), Sistema trasporti, Federnoleggio Confesercenti, Federazione Imprese Ncc, Associazione Ncc, e poi Agrinsieme, Coldiretti, Federpesca e Fedagripesca Confcooperative. Sul nodo extraprofitti sono stati convocate Abi, Assopopolari e Federcasse. Tra gli auditi infine anche Ance, Asstra, Agens, Anav, Confetra, Confartigianato, Cna e infine Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

La carta di una aliquota minima sulle multinazionali

Ma nel mirino è soprattutto la tassa straordinaria sugli extraprofitti. La soluzione dovrebbe fruttare 3,8 miliardi (che dovrebbero andare a rifinanziare il fondo mutui prima casa per gli under 36 probabilmente in manovra). Ma un eventuale alleggerimento nella fase dell’esame parlamentare rischia di ridurre anche i potenziali incassi per lo Stato. In questo scenario, a “portare acqua” al mulino della manovra potrebbe essere una nuova fonte: il governo sarebbe infatti pronto a presentare al Parlamento un provvedimento, un decreto attuativo della delega fiscale che, in linea con la direttiva Ue, introdurrebbe anche in Italia un’aliquota minima sulle multinazionali. L’obiettivo è fare in modo che qualsiasi grande gruppo nazionale o estero attivo in più Paesi, di carattere industriale, commerciale o digitale, paghi un’imposta effettiva di almeno il 15%. Percentuale che spesso non viene raggiunta per detrazioni o crediti d’imposta che riducono la base imponibile (o che per i colossi del web si ferma con la cosiddetta Google tax al 3%). Questa mossa consentirebbe di garantire alla prossima legge di Bilancio, che si dovrebbe assestare sui trenta miliardi, quelle risorse che verrebbero a mancare da una attenuazione della stretta sugli extraprofitti bancari.

Giorgetti assicura: la norma migliorerà

Al momento però il Senato è chiamato a esprimersi innanzitutto sul decreto asset, il contenitore omnibus in cui sono inserite le misure contro il caro voli, sui taxi, sul granchio blu, ma soprattutto sugli extraprofitti delle banche. Intervenuto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha aperto alla possibilità di modificare la norma, rassicurando che «migliorerà» e che i cambiamenti sono già in via di definizione sulla falsariga di quanto annunciato nella stessa sede dal vicepremier Antonio Tajani. L’ esecutivo starebbe ragionando a una modifica della base imponibile, escludendo gli interessi relativi ai titoli di Stato e usando gli RWA delle banche, ossia le attività ponderate per il rischio, al posto degli asset totali.

Il pressing di Forza Italia per attenuare la stretta

A farsi interprete per prima delle istanze del mondo bancario è stata infatti proprio Forza Italia che punta su quattro priorità. Innanzitutto specificare con esattezza che la norma è solo una tantum, non replicabile negli anni successivi, poi escludere dalla tassazione i titoli di Stato in pancia alle banche, introdurre la deducibilità della tassa - probabilmente non totale ma, secondo indiscrezioni degli ultimi giorni, al 50% - e infine calibrare attentamente il prelievo in modo da rispettare le specificità delle banche più piccole, altrimenti troppo penalizzate rispetto ai grandi istituti. E per quanto riguarda la “disparità di trattamento”, qualche dubbio sulla misura è stato del resto sollevato anche dai tecnici del Senato che, come di consueto, hanno valutato l’impatto finanziario del decreto. Il Servizio bilancio di Palazzo Madama ha invitato a prendere in considerazione «un possibile rischio legato all’eventuale incompatibilità costituzionale della disposizione» (come fu il caso della Robin tax).