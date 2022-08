Extraprofitti, da domani raddoppia la sanzione per le aziende che non hanno versato l’acconto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora poche ore a disposizione per le aziende energetiche che devono versare l’acconto del contributo straordinario messo in campo dal governo per sostenere famiglie e imprese travolte dalla corsa del prezzo del gas. Se non si adeguano entro mercoledì 31 agosto, dal 1 settembre se vengono individuate da Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate vanno incontro a una sanzione raddoppiata: dal 30 al 60% di quanto non versato.

Il contributo, previsto dal “decreto Ucraina” (dl 21/2022, convertito dalla legge 51) per il 2022 a titolo di prelievo solidaristico straordinario, è nella misura del 25% dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto “extraprofitto”). Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

La stretta sulle sanzioni per chi non versa il contributo

Il contributo è stato criticato dalle aziende del comparto. Dal loro punto di vista la misura, pur in un contesto emergenziale sul fronte energetico per cittadini e imprese, è stata «formulata male» ed è «punitiva»: una tassa sul fatturato, anziché sugli extra profitti, che crea disparità tra aziende dello stesso settore. In una parola, «iniqua». Nella prima rata del 30 giugno sono mancati 3,1-3,2 miliardi dei 4,2 attesi dal contributo straordinario sugli extraprofitti delle aziende energetiche.

Pertanto il Dl Aiuti bis (Dl 115), entrato in vigore il 10 agosto e all’esame delle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato (il 1 settembre scatterà il termine per gli emendamenti) ha introdotto una stretta. Ha previsto in particolare che ai soggetti tenuti al versamento del contributo che non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ad effettuarlo, decorso il termine del 31 agosto 2022 per l’acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, venga applicata la sanzione in misura doppia in caso di omesso versamento (dal 30 al 60% di quanto non versato), in tutto o in parte, o di versamento successivo alle medesime date. Inoltre in questi casi non scatta il dimezzamento della sanzione previsto per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni (Dlgs 471/97) né la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (Dlgs 472/97).

Guardia di Finanza in campo con agenzia delle Entrate per individuare chi non si adegua

Il Dl Aiuti bis ha anche previsto specifici piani di intervento di Agenzia delle entrate e Guardia di finanza per verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo e la corretta effettuazione dei relativi versamenti.