Extraprofitti, esclusione limitata per le cessioni senza Iva

Sull’ambito temporale dell’agevolazione, la circolare chiude la porta alla possibilità di applicare il credito di imposta su consumi di periodi rilevanti laddove il fornitore emetta la fattura dopo il 31 dicembre 2022, dato che, in base all’articolo 9 del Dl 21/2022, il credito va tassativamente utilizzato entro tale data.

Nel calcolo del costo medio, le spese per kWh per la componente energia elettrica devono essere determinate al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. Ai fini del calcolo del credito d’imposta, la spesa agevolabile è quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica, ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Le imposte, anche in tal caso, non devono essere considerate; eventuali sussidi non devono invece essere detratti dalla spesa sostenuta.

Un’ultima domanda analizzata dalla circolare riguarda il contributo straordinario sugli extraprofitti (articolo 37 del Dl 21/2022). L’Agenzia, integrando quanto indicato nella precedente circolare 22/E (paragrafo 2.2) evidenzia che le operazioni attive escluse da Iva per mancanza di territorialità (e quindi non inserite nella Lipe) sono fuori dai calcoli del contributo solo a condizione (e nella misura in cui) gli acquisti ad esse afferenti siano anch’essi esclusi da Iva per la medesima ragione.

Chi dovesse ora integrare il versamento del 30 giugno in forza del nuovo chiarimento potrà farlo senza sanzioni, purché l’integrazione (comprensiva di interessi) avvenga tempestivamente.