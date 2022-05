EY studia un piano di scissione tra le attività di revisione e di consulenza aziendale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un piano per separare tramite spin off le attività di revisione dei bilanci da quelle di consulenza aziendale per rimuovere i sospetti e le accuse di conflitto d’interesse. L’opzione è al vaglio della società internazionale EY, presente anche in Italia con un network di circa 6.000 professionisti, che dopo le indiscrezioni di alcuni media internazionali ha ammesso tramite un portavoce che «il piano è in una fase iniziale di valutazione ma che nessuna decisione è stata ancora presa».

I numeri

EY è presente ...