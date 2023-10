EY UK taglia compensi e personale: la crisi morde anche i piani alti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La crisi morde (si fa per dire) anche i piani alti. I partner di Ernst & Young LLP nel Regno Unito hanno visto la loro quota di profitti diminuire – per la prima volta in tre anni – proprio mentre le quattro grandi società di revisione si confrontano con l’incertezza economica.

La stretta sui compensi e sul personale

Lo riporta Bloomberg, spiegando anche che, lo scorso anno, i partner della divisione britannica della società di auditing hanno intascato, in media, 761mila sterline (l’equivalente di 874mila euro), rispetto alle 803mila sterline dell’anno precedente (pari a oltre 922mila euro). L’azienda ha inoltre tagliato l’aumento di stipendio e il bonus pool di circa il 30% a 155 milioni di sterline (178 milioni di euro).

Non è solo, però, una questione di “buste paga” e benefit connessi. Ernst & Young UK ha recentemente annunciato che taglierà il 5% del personale nella sua divisione di servizi finanziari per adattarsi al rallentamento della domanda di quest’anno.

Il rallentamento economico, problema comune

Una situazione di difficoltà, legata al rallentamento economico, che coinvolge tutte e quattro le grandi aziende di revisione, oltre a EY anche Deloitte, PricewaterhouseCoopers e Kpmg.

Tuttavia, l’utile ante imposte di EY UK è aumentato del 4% a 659 milioni di sterline (oltre 757 milioni) nell’anno terminato a giugno 2023, mentre i ricavi sono aumentati del 16% raggiungendo la cifra record di 3,8 miliardi di sterline (4,3 miliardi di euro). La crescita dei ricavi è stata trainata da un aumento del 20% nelle attività fiscali e da un aumento simile per la divisione di consulenza.