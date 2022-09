EY vara la scissione tra revisione e consulenza, al voto i 13.000 partner

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo tante indiscrezioni, arriva l’ufficialità: EY fa partire l’atteso piano di scissione tra le attività di consulenza e di revisione. Il progetto sarà dettagliato e diventerà efficace dopo il voto dei 13.000 partner-soci (di cui 250 in Italia) delle varie società che operano in oltre 150 Paesi del mondo con oltre 365.000 dipendenti. «Prevediamo che questa fase continui fino alla fine dell’anno - si legge in una nota di EY - e che le votazioni abbiano inizio, Paese per Paese, dalla fine dell’anno...